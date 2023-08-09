Суд арестовал еще несколько счетов и автомобилей Блиновской

По версии следствия, с 2019 по 2021 гг. «королева марафонов» не уплатила налоги на общую сумму свыше 918 млн руб. СК утверждает, что Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы. До 26 октября блогер остается под домашним арестом. Ее муж обвиняется в пособничестве и отмывании денег. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.