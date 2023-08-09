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Общество

Суд арестовал еще несколько счетов и автомобилей Блиновской

Ведомости

Пресненский суд Москвы в рамках уголовного дела о неуплате 918 млн руб. налогов блогером Еленой Блиновской и ее мужем арестовал 12 банковских счетов, четыре автомобиля, мотоцикл Harley Davidson, снегоболотоход, моторную лодку, гидроцикл и семь прицепов к легковым авто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокая.

Арест наложен до 26 октября. Уточняется, что суд заморозил счета Блиновской в Сбербанке, «Тинькофф банке», ВТБ, Совкомбанке и Промсвязьбанке. Среди арестованных иномарок – Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander. 

Кроме того, арест наложен на расчетные счета компаний «Оливия Групп», «Аквакультура», «Рыбная история», «Подари мечту», «Нембус», «Аквакультура-Хибины», «ДОГ Осьминог», «Ветер», «Сады Адыгеи», «Алмаз», «ГУФО», «Океан Молодости» и «Праймфуд». Половина из них принадлежит мужу Блиновской, ежегодная выручка от этих компаний составляет более 500 млн руб. в год.

Блиновская была задержана в конце апреля при попытке выехать на территорию Белоруссии. Следственный комитет (СК) России предъявил Блиновской обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере).

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По версии следствия, с 2019 по 2021 гг. «королева марафонов» не уплатила налоги на общую сумму свыше 918 млн руб. СК утверждает, что Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы. До 26 октября блогер остается под домашним арестом. Ее муж обвиняется в пособничестве и отмывании денег. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В мае следствие наложило обеспечительные меры на 136 банковских счетов Блиновской и ее мужа, а в конце июня – еще на 35 иностранных счетов. 18 июля Пресненский суд Москвы арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера. Тогда же суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, включая столичную элитную квартиру Блиновской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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