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Общество

Суд арестовал более 100 млн рублей Блиновской по делу о неуплате налогов

Ведомости

Суд в Москве арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера Елены Блиновской, а также коллекционные золотые монеты в рамках расследования уголовного дела о неуплате налогов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. 

«Обеспечительные меры наложены на денежные средства, находящихся на 50 счетах в различных банках, а также 46,17 млн руб., $292 650, 123 юаня, 5 дзао. Кроме того, по делу блогера арестованы монеты номиналом 10 руб. – 7 штук, монеты Георгий Победоносец – 80 штук, монеты в индивидуальных футлярах – 12 шт., монеты номиналом 2 руб., монеты номиналом 1 руб.», – сообщили в правоохранительных органах.

Сейчас Блиновская находится под домашним арестом. Блогер была задержана 27 апреля на КПП в Смоленской области при попытке выехать в Белоруссию на арендованном автомобиле. СК предъявил блогеру обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере).

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По версии следствия, блогер использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы от предоставления информационных услуг в 2019-2021 гг. В результате она не уплатила НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб. В ходе допроса Блиновская раскаялась в содеянном и признала вину по предъявленному обвинению. Супруг Блиновской также обвиняется в пособничестве и отмывании денег. Пресненский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В конце мая следствие наложило обеспечительные меры на 136 банковских счетов Блиновской и ее мужа, а в конце июня – еще на 35 иностранных счетов. Конкретная сумма, на которую были арестованы счета, не уточнялась. В мае председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что Блиновская выплатила 10 млн руб. из более чем 918 млн руб. неуплаченных налогов. По утверждению защиты обвиняемой, блогер выплатила уже 30 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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