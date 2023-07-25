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Общество

Бастрыкин назвал недопустимым неуплату налогов блогерами

Ведомости

Недопустимо, чтобы зарабатывающие миллионы в России блогеры уклонялись от уплаты налогов. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

«Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо», – отметил Бастрыкин.

Он уточнил, что уголовные дела против блогеров – это не некая тенденция. Претензии СК к ним ничем не отличаются от претензий к другому бизнесу, добавил глава ведомства. «Для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать», – сказал Бастрыкин.

Вместе с этим председатель СК предупредил, что блогеры могут столкнуться с претензиями из-за неуплаты налогов, если не извлекут уроков из примеров коллег.

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В России в отношении ряда популярных блогеров возбуждены уголовные дела. В неуплате налогов обвиняется известная как «королева марафонов» Елена Блиновская, которая, по версии следствия, не уплатила НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб. Сейчас она находится под домашним арестом. Ее супруг обвиняется в пособничестве.

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и пособничестве было возбуждено в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб. Суд не стал отправлять блогеров под домашний арест, прокуратура обжалует это решение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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