Бастрыкин назвал недопустимым неуплату налогов блогерами

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и пособничестве было возбуждено в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб. Суд не стал отправлять блогеров под домашний арест, прокуратура обжалует это решение.