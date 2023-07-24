Прокуратура обжаловала решение суда об отказе поместить Лерчек под домашний арест
Прокуратура обжаловала решение Пресненского районного суда Москвы об отказе поместить блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) и ее супруга Артема Чекалина под домашний арест, передает пресс-служба московской прокуратуры
14 июля следствие попросило суд отправить Лерчек и ее супруга под домашний арест «в связи с неоднократными нарушениями супругами Чекалиными избранной судом меры пресечения в виде запрета совершения определенных действий». Однако суд не удовлетворил это ходатайство.
16 марта Савеловский районный суд Москвы избрал для Лерчек меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о неуплате налогов. В частности, ей было запрещено пользоваться интернетом, общаться со свидетелями по уголовному делу, а также с другими обвиняемыми и подозреваемыми, за исключением близких родственников. Аналогичная мера пресечения избрана в отношении ее супруга.
7 марта СК возбудил в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных уголовное дело по факту уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов с физического лица (ч. 2 ст. 198 и ч. 5 ст. 33 УК РФ). В тот же день Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу Артему — в пособничестве. 16 марта против Чекалиных возбудили еще одно уголовное дело по факту отмывания 133 млн руб. (по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным прокуратуры, Чекалина не платила налог на добавленную стоимость (НДС) в III и IV кварталах 2020 г. и весь 2021 г. Кроме того, блогер уклонилась от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2020-2021 гг. Речь идет в общей сложности о более 311 млн руб. 22 мая адвокат Чекалиных Константин Третьяков сообщил, что супруги полностью погасили задолженность по налогам.