Газета
Общество

Суд не стал переводить мужа Лерчек под домашний арест

Ведомости

Пресненский райсуд Москвы отказал в переводе Артема Чекалина, мужа блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина), под домашний арест. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее следствие попросило суд изменить меру пресечения для Лерчек и ее супруга с запрета определенных действий на домашний арест из-за «неоднократных нарушений». Судебное заседание по рассмотрению ходатайства следствия об ужесточении меры пресечения для Валерии Чекалиной было отложено, оно пройдет 21 июля.

7 марта Следственный комитет (СК) России возбудил в отношении Чекалиных уголовное дело по факту уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов с физического лица (ч. 2 ст. 198 и ч. 5 ст. 33 УК РФ). В тот же день Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу Артему – в пособничестве.

СК возбудил дело в отношении блогера Лерчек по статье об уклонении от уплаты налогов

Следователи провели обыск в доме супругов-блогеров Чекалиных

16 марта против Чекалиных возбудили еще одно уголовное дело по факту отмывания 133 млн руб. (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В тот же день им была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным прокуратуры, Чекалина не платила налог на добавленную стоимость (НДС) во втором полугодии 2020 г. и весь 2021 г. Кроме того, блогер уклонилась от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2020–2021 гг. В конце мая адвокат Чекалиных Константин Третьяков сообщил, что супруги полностью погасили задолженность по налогам.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных