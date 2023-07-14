Суд не стал переводить мужа Лерчек под домашний арест
Пресненский райсуд Москвы отказал в переводе Артема Чекалина, мужа блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина), под домашний арест. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.
Ранее следствие попросило суд изменить меру пресечения для Лерчек и ее супруга с запрета определенных действий на домашний арест из-за «неоднократных нарушений». Судебное заседание по рассмотрению ходатайства следствия об ужесточении меры пресечения для Валерии Чекалиной было отложено, оно пройдет 21 июля.
7 марта Следственный комитет (СК) России возбудил в отношении Чекалиных уголовное дело по факту уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов с физического лица (ч. 2 ст. 198 и ч. 5 ст. 33 УК РФ). В тот же день Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу Артему – в пособничестве.
16 марта против Чекалиных возбудили еще одно уголовное дело по факту отмывания 133 млн руб. (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В тот же день им была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
По данным прокуратуры, Чекалина не платила налог на добавленную стоимость (НДС) во втором полугодии 2020 г. и весь 2021 г. Кроме того, блогер уклонилась от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2020–2021 гг. В конце мая адвокат Чекалиных Константин Третьяков сообщил, что супруги полностью погасили задолженность по налогам.