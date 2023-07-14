Следствие попросило суд о домашнем аресте для блогера Лерчек и ее мужа

7 марта СК возбудил в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных уголовное дело по факту уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов с физического лица (ч. 2 ст. 198 и ч. 5 ст. 33 УК РФ). В тот же день Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу Артему – в пособничестве. 16 марта против Чекалиных возбудили еще одно уголовное дело по факту отмывания 133 млн руб. (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).