Суд в Москве запретил блогеру Лерчек пользоваться интернетом

В тот же день Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу Артему — в пособничестве. В московской прокуратуре тогда уточнили, что Чекалина не платила налог на добавленную стоимость (НДС) в III и IV кварталах 2020 г. и с I по IV квартал 2021 г. Кроме того, блогер уклонилась от уплаты налога на доходы физических лиц за 2020-2021 гг. Речь идет в общей сложности о сумме более 311 млн руб.