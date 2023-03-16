Суд в Москве запретил блогеру Лерчек пользоваться интернетом
Савеловский районный суд Москвы запретил блогеру Валерии Чекалиной (известна в соцсетях под именем Лерчек), обвиняемой в отмывании 130 млн руб., пользоваться интернетом, передает пресс-служба суда.
Блогеру запретили общаться со свидетелями по данному уголовному делу, а также с другими обвиняемыми и подозреваемыми, за исключением близких родственников, отправлять и получать почтово–телеграфные отправления, а также использовать средства связи и интернет.
«Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 3 суток со дня его вынесения», – отмечается в сообщении. Ранее сегодня в отношении Валерии и Артема Чекалиных возбудили еще одно уголовное дело по факту отмывания 133 млн руб.
СК возбудил первое уголовное дело в отношении Чекалиных 7 марта. Тогда следователи возбудили дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). Максимальное наказание составляет до трех лет лишения свободы.
В тот же день Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу Артему — в пособничестве. В московской прокуратуре тогда уточнили, что Чекалина не платила налог на добавленную стоимость (НДС) в III и IV кварталах 2020 г. и с I по IV квартал 2021 г. Кроме того, блогер уклонилась от уплаты налога на доходы физических лиц за 2020-2021 гг. Речь идет в общей сложности о сумме более 311 млн руб.