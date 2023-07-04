Сергей Кириенко поддержал создание СРО и ОКВЭД для блогеров

Сергей Кириенко поддержал создание СРО и ОКВЭД для блогеровЭто позволит обелить рынок инфлюенс-маркетинга, считают авторы инициативы
На рынке инфлюенс-маркетинга может появиться саморегулируемая организация (СРО). Инициативу создания блогерского СРО поддержал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на закрытой встрече с представителями Ассоциации блогеров и агентств (АБА), которая прошла вечером 3 июля в рамках Российской креативной недели.
Об этом рассказал «Ведомостям» участник встречи, сооснователь АБА Максим Перлин. Разработка единых стандартов и правил, которые возьмет на себя СРО, поможет повлиять на то, чтобы им следовал весь рынок, уверен Перлин. Кроме того, это позволит разгрузить контрольно-надзорные органы.
Участники встречи обратились к Кириенко с просьбой сделать налоговые проверки блогеров непубличными до выявления нарушения, чтобы не портить социальный капитал инфлюенсеров – их репутацию, сообщил Перлин. Поднимался вопрос и о включении АБА в обсуждение законодательных инициатив, связанных с блогерской деятельностью, добавил он.
Что такое АБА
О создании АБА было объявлено в феврале 2022 г., в июне она была зарегистрирована в качестве НКО. Сейчас ассоциация объединяет 45 ведущих агентств инфлюенс-маркетинга, среди которых Wildjam, Didenok Team, Perfluence, Blacklight. В общей сложности участники АБА работают с более чем 50 000 блогеров, совокупное количество подписчиков которых составляет 100 млн человек.
Также на встрече с АБА Кириенко поддержал инициативу ассоциации по выделению ОКВЭД для блогерской деятельности, рассказал «Ведомостям» еще один участник, сооснователь АБА Петро Шекшеев: «Де факто отрасль давно сформировалась, а де юре — до сих пор не существует».
Обеление рынка выгодно и блогерским агентствам, и власти: появление новых профессий опережает их интеграцию в правовое поле, сказал «Ведомостям» федеральный чиновник. По его словам, реальный масштаб рынка инфлюенс-маркетинга достиг уже 45-50 млрд руб.: «С серым прошлым надо заканчивать, в том числе чтобы выстроить нормальную работу с налоговыми органами».
ОКВЭД, как отмечает Шекшеев, позволит выделить сферу в отдельную отрасль, признать профессию и облегчить путь блогеров в получении различных прав и преференций. В мае 2022 г. АБА выступила с инициативой распространить на продюсерские и креативные агентства, работающие с блогерами, те же льготы, что и на IT–компании.
Инициатива о регулировании информационного рынка в части блогосферы обсуждается давно, но оптимального решения найдено не было, напомнил политолог Александр Асафов. Обсуждение блогерами темы с Кириенко, предполагает Асафов, указывает на то, что решение найдено.
Какие блогеры попали под внимание налоговиков
Весной сразу несколько блогеров попали под внимание силовых структур в связи с неуплатой налогов. 7 марта СКР возбудил в отношении блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных уголовное дело по двум статьям УК РФ – ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). В тот же день Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу Артему — в пособничестве. 22 мая защита Чекалиных сообщила о том, что они выплатили все долги.
«Ведомости» направили запрос в Минэкономразвития, в сферу которого входит внедрение ОКВЭД. По словам федерального чиновника, предварительные консультации по поводу введения ОКВЭД проводились.
Регулирование сферы может быть ответом на уголовные дела о мошенничестве у крупных блогеров, таких как Елена Блиновская и Александра Митрошина, считает политолог Александр Немцев.
«Общество смутили цифры: речь о недополученных миллиардах налоговых поступлений, а в условиях, когда государство говорит о дефиците бюджета, есть запрос на контроль. Принято политическое решение включить их (блогеров. – “Ведомости”) в экономическую жизнь России», – говорит Немцев.
12 млрд рублей
Рынок инфлюенс-маркетинга и нативной рекламы, по оценке Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), в 2022 г. составил 12 млрд руб. Объем рекламного интернет-сегмента по итогам 2022 г. сократился на 2% до 324,9 млрд руб., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России. Аналогичную динамику показал и рекламный рынок в целом, сократившись на 2% до 392 млрд руб. (без учета телевизионного сегмента).
Но, как отмечает эксперт, тут важно понимать понимать, что грозит блогеру, если он не будет членом СРО, и какие преференции он получит, если будет. К примеру, Немцев полагает, что «легализованный блогер сможет законно претендовать на получение госзаказов, например по продвижению каких-то ценностей».
Поддержка лояльных патриотических блогеров – давняя идея администрации президента, которая сейчас по большому счету технически реализуется, отмечает политолог Евгений Минченко. Он допускает, что СРО самостоятельно будет вести реестр блогеров, а остальные законодательные идеи по регулированию деятельности блогеров теперь уйдут «под сукно».
В подготовке материала участвовала Анастасия Бойко