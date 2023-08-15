В Москву доставят 17 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

По последним данным, 64 человека находятся в больницах. «Из них 17 в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести будут транспортированы в медицинские центры в Москву, в том числе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского и клинику Рошаля», – говорится в сообщении.