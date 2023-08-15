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Общество

В Москву доставят 17 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

Ведомости

17 пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале доставят в Москву. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дагестана в своем Telegram-канале.

По последним данным, 64 человека находятся в больницах. «Из них 17 в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести будут транспортированы в медицинские центры в Москву, в том числе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского и клинику Рошаля», – говорится в сообщении.

Число погибших в результате произошедшего достигло 35 человек. Всего пострадали 115 человек.

Утром МЧС России сообщало, что самолет ведомства Ил-76 направился в республику для санитарной эвакуации пострадавших.

Ранее по теме: Мощность взрыва на АЗС в Махачкале составила 35 тонн в тротиловом эквиваленте

Взрыв произошел на заправке «Нафта» в Махачкале вечером 14 августа после того, как огонь перекинулся с автосервиса. За взрывом последовал сильный пожар, охвативший территорию площадью 600 кв. м. Утром 15 августа МЧС сообщило о полной ликвидации огня. По данным МВД по Дагестану, на заправке взорвались две из восьми цистерн.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Причины происшествия выясняются. Глава Ассоциации АЗС Дагестана Юсуп Чарабураев заявил, что мощность взрыва составила около 35 т в тротиловом эквиваленте.

15 августа объявлено в Дагестане днем траура. Ранее глава региона Сергей Меликов сообщил, что власти выплатят семьям погибших по 1 млн руб. Пострадавшие получат от 200 000 до 400 000 руб. в зависимости от степени тяжести причиненного вреда здоровью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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