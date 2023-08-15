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Минздрав признал утратившим силу приказ о выдаче документа о смене пола

Ведомости

Министерство здравоохранения России признало утратившим силу приказ, который утверждает форму и порядок выдачи медицинской организацией справки о смене пола. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2017 номер 850н «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола», – говорится в документе.

Подписанный министром здравоохранения Михаилом Мурашко приказ вступает в силу со дня его опубликования. Документ был разработан для того, чтобы привести законодательство, регулирующее вопросы смены пола, в соответствие нормам закона о запрете смены пола.

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24 июля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в России. Согласно документу, вводится запрет на хирургические операции и гормональную терапию, а также на любые другие медицинские вмешательства, направленные на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Исключения коснутся медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении подобных операций будет приниматься врачебной комиссией.

Закон также запрещает менять пол в документах, а справки о смене пола, по которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт, будут аннулированы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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