Минздрав признал утратившим силу приказ о выдаче документа о смене пола

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в России. Согласно документу, вводится запрет на хирургические операции и гормональную терапию, а также на любые другие медицинские вмешательства, направленные на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Исключения коснутся медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении подобных операций будет приниматься врачебной комиссией.