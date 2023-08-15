Минздрав признал утратившим силу приказ о выдаче документа о смене пола
Министерство здравоохранения России признало утратившим силу приказ, который утверждает форму и порядок выдачи медицинской организацией справки о смене пола. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2017 номер 850н «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола», – говорится в документе.
Подписанный министром здравоохранения Михаилом Мурашко приказ вступает в силу со дня его опубликования. Документ был разработан для того, чтобы привести законодательство, регулирующее вопросы смены пола, в соответствие нормам закона о запрете смены пола.
24 июля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в России. Согласно документу, вводится запрет на хирургические операции и гормональную терапию, а также на любые другие медицинские вмешательства, направленные на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Исключения коснутся медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении подобных операций будет приниматься врачебной комиссией.
Закон также запрещает менять пол в документах, а справки о смене пола, по которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт, будут аннулированы.