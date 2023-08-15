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Общество

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против авиакомпании Red Wings

Ведомости

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings, сообщила пресс-служба ведомства

«С 12 по 14 августа российские туристы не могли вылететь из аэропортов в ряде стран. Пассажирам приходилось длительное время находиться в некомфортных условиях и ждать вылета», – говорится в сообщении

Рейс Red Wings из Антальи в Екатеринбург был запланирован на 12 августа. Также 13 августа в 7:20 (5:20 мск) самолет Red Wings должен был вылететь из уральской столицы в Анталью. Рейс ожидали 410 пассажиров. В генконсульстве РФ в Анталье добавили, что также был задержан лайнер Red Wings, следовавший из Антальи в аэропорт «Жуковский».

Ранее по теме: У Red Wings одновременно вышли из строя два лайнера Boeing из трех

Пресс-служба авиакомпании Red Wings объяснила, что два из трех самолетов Boeing-777 одновременно вышли из строя, из-за чего были задержаны рейсы из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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