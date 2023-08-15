Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против авиакомпании Red Wings
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings, сообщила пресс-служба ведомства
«С 12 по 14 августа российские туристы не могли вылететь из аэропортов в ряде стран. Пассажирам приходилось длительное время находиться в некомфортных условиях и ждать вылета», – говорится в сообщении
Рейс Red Wings из Антальи в Екатеринбург был запланирован на 12 августа. Также 13 августа в 7:20 (5:20 мск) самолет Red Wings должен был вылететь из уральской столицы в Анталью. Рейс ожидали 410 пассажиров. В генконсульстве РФ в Анталье добавили, что также был задержан лайнер Red Wings, следовавший из Антальи в аэропорт «Жуковский».
Пресс-служба авиакомпании Red Wings объяснила, что два из трех самолетов Boeing-777 одновременно вышли из строя, из-за чего были задержаны рейсы из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении