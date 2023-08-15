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Российские журналисты уступили коллегам из Белоруссии в дружеском волейбольном матче

Ведомости

Команда российских журналистов уступила коллегам из Белоруссии в дружеском волейбольном матче. Встреча в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» состоялась на площадке Республиканского государственного училища олимпийского резерва в Минске, сообщили в Минспорта РФ.

За гостей играли журналисты российских СМИ, приехавшие в Минск освещать II Игры стран СНГ. В команду вошли представители «Советского спорта», «Первого канала», «России 24», «Комсомольской правды», «Московского комсомольца» и «Интерфакса». Хозяевами выступили представители крупнейших СМИ Белоруссии.

Победа в первой партии досталась хозяевами площадки – 4:15, но во второй россияне отыгрались со счетом 12:15. В финальной партии долгое время счет был равным, но победа со счетом 15:8 осталась за хозяевами. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу Белоруссии.

Специальный корреспондент «Советского спорта» и капитан российской команды Никита Плохих поблагодарил хозяев поля и рассказал, что, несмотря на проигрыш, очень доволен игрой и горд за российскую команду, показавшую хороший уровень.

«Надеемся, что Министерство спорта в будущем продолжит организовывать подобные матчи, нам всем очень понравилось. Теперь ждем сборную журналистов Белоруссии к нам на ответную встречу. Главное, что праздник спорта удался, а программа «Спорт – норма жизни» полностью оправдала свое название», – пояснил капитан после матча.

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов отметил, что матч стал отличным примером того, как спорт объединяет коллег из разных стран.

Ранее по теме: Россия завоевала 288 медалей на Играх стран СНГ

II Игры стран СНГ прошли с 4 по 13 августа на территории Белоруссии. Сборная России завоевала 288 медалей (149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых), став победителем общекомандного медального зачета. Второе место на играх заняла команда Белоруссии, набрав 48 золотых, 78 серебряных и 110 бронзовых медалей. Третье место занял Узбекистан (28-25-52), четвертое – Азербайджан (10-17-35), пятерку лидеров замкнул Казахстан (7-14-32).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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