Российские журналисты уступили коллегам из Белоруссии в дружеском волейбольном матче

«Надеемся, что Министерство спорта в будущем продолжит организовывать подобные матчи, нам всем очень понравилось. Теперь ждем сборную журналистов Белоруссии к нам на ответную встречу. Главное, что праздник спорта удался, а программа «Спорт – норма жизни» полностью оправдала свое название», – пояснил капитан после матча.