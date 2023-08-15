В СПЧ заявили об отсутствии нормальной системы контроля за мигрантами в России
В России отсутствует нормальная система контроля за мигрантами, что может нести угрозу национальной безопасности страны. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов.
«У нас до сих пор нет нормальной системы контроля ни за мигрантами, ни за работодателями. Также мы понимаем прекрасно, что сейчас происходит очень опасный процесс – угроза многонациональному миру, который с большим трудом был достигнут Россией, это многонациональный договор взаимоуважения, понимания взаимопомощи», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
В середине июня глава СПЧ Валерий Фадеев призвал более тщательно подходить к отбору трудовых мигрантов, которые приглашаются в Россию. Он предложил ввести квоты на привлечение иностранных работников. «Пусть те компании, отрасли, Министерство экономического развития определят, сколько нужно мигрантов, покажут, что нужно столько-то мигрантов. И под эти доказанные данные нужно будет проводить более тщательно отбор людей, которых мы приглашаем в Россию», – сказал он.
Фадеев подчеркнул, что среди требований к трудовым мигрантам обязательно должно быть знание русского языка. Нельзя допустить создания внутри страны анклавов трудовых мигрантов, политика в сфере миграции должна быть предельно жесткой в части въезда, добавил он.