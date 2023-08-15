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Общество

В СПЧ заявили об отсутствии нормальной системы контроля за мигрантами в России

Ведомости

В России отсутствует нормальная система контроля за мигрантами, что может нести угрозу национальной безопасности страны. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов. 

«У нас до сих пор нет нормальной системы контроля ни за мигрантами, ни за работодателями. Также мы понимаем прекрасно, что сейчас происходит очень опасный процесс – угроза многонациональному миру, который с большим трудом был достигнут Россией, это многонациональный договор взаимоуважения, понимания взаимопомощи», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

В середине июня глава СПЧ Валерий Фадеев призвал более тщательно подходить к отбору трудовых мигрантов, которые приглашаются в Россию. Он предложил ввести квоты на привлечение иностранных работников. «Пусть те компании, отрасли, Министерство экономического развития определят, сколько нужно мигрантов, покажут, что нужно столько-то мигрантов. И под эти доказанные данные нужно будет проводить более тщательно отбор людей, которых мы приглашаем в Россию», – сказал он. 

Фадеев подчеркнул, что среди требований к трудовым мигрантам обязательно должно быть знание русского языка. Нельзя допустить создания внутри страны анклавов трудовых мигрантов, политика в сфере миграции должна быть предельно жесткой в части въезда, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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