Фадеев призвал к более тщательному отбору трудовых мигрантов
К отбору трудовых мигрантов, которые приглашаются в Россию, необходимо подходить более тщательно. С таким заявлением выступил глава СПЧ Валерий Фадеев на полях ПМЭФ и предложил ввести квоты на привлечение иностранных работников.
«Я думаю, что нужно двигаться к тому, что можно назвать квотами. Пусть те компании, отрасли, Министерство экономического развития определят, сколько нужно мигрантов, покажут, что нужно столько-то мигрантов. И под эти доказанные данные нужно будет проводить более тщательно отбор людей, которых мы приглашаем в Россию», – сказал он (цит. по ТАСС).
Фадеев подчеркнул, что среди требований к трудовым мигрантом обязательно должно быть знание русского языка. Нельзя допустить создания внутри страны анклавов трудовых мигрантов. «Политика в сфере миграции должна быть предельно жесткой в части въезда», – добавил он.
В начале мая стало известно, что за I квартал 2023 г. с целью работы в Россию въехало 1,3 млн иностранцев, что в 1,6 раза больше по сравнению с тем же периодом 2022 г., когда в Россию въехал 841 501 трудовой мигрант. По данным ФСБ, основной приток трудовых мигрантов произошел за счет приезжих из Узбекистана (630 859 человек), Таджикистана (349 357), Киргизии (172 591), Армении (47 337) и Казахстана (34 783). Работать в России захотели и выходцы из более далеких стран: с этой целью въехали, например, по одному гражданину Бенина, Гаити, Малави, ОАЭ и Доминиканы.
19 мая президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске, сообщил, что в вопросах миграционной политики необходимо исходить из интересов россиян, чтобы не создавать риски в сфере безопасности, социальной и трудовой отрасли.