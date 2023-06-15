Фадеев призвал к более тщательному отбору трудовых мигрантов

В начале мая стало известно, что за I квартал 2023 г. с целью работы в Россию въехало 1,3 млн иностранцев, что в 1,6 раза больше по сравнению с тем же периодом 2022 г., когда в Россию въехал 841 501 трудовой мигрант. По данным ФСБ, основной приток трудовых мигрантов произошел за счет приезжих из Узбекистана (630 859 человек), Таджикистана (349 357), Киргизии (172 591), Армении (47 337) и Казахстана (34 783). Работать в России захотели и выходцы из более далеких стран: с этой целью въехали, например, по одному гражданину Бенина, Гаити, Малави, ОАЭ и Доминиканы.