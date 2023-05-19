Владимир Путин выступил на заседании Совета по межнациональным отношениям. Главное

Владимир Путин выступил на заседании Совета по межнациональным отношениям. ГлавноеПрезидент говорил об атаках на ценности России и миграционной политике
Западные страны продолжают предпринимать попытки атаковать духовные ценности и культуру России, чтобы сделать страну слабее и разобщить народ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске.
О многообразии России и атаках на культуру
«Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются – так же, как попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны. <...> Наши противники решили, что в многонациональности России есть уязвимые места, и делают все, чтобы нас разобщить», – сказал он.
Путин подчеркнул, что именно многообразие России делает ее сильнее. По словам президента, люди, которые пытаются разобщить народ и обладают неоколониальным мышлением, являются «недоумками». «Зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются. <...> И на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки. Они не понимают, что в условиях внешней агрессии и давления у нас происходит только укрепление нашего многонационального народа», – добавил он.
Среди провокаций, которые устраивают противники – призывы поделить Россию на несколько мелких частей, которые впоследствии можно будет «подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах». По словам главы государства, других целей у западных стран быть не может.
О миграционной политике
Россия сталкивается с рядом проблем в области миграции – все они острые и важные, отметил Путин. По его словам, противники и в этом вопросе пытаются создать дополнительные проблемы, хотя «у них самих проблем выше крыши – они не справляются с ними абсолютно». По словам Путина, через 1,5 месяца специальная межведомственная рабочая группа, созданная по итогам заседания коллегии МВД в марте, представит предложения по ряду острых вопросов.
При этом руководство тех стран, из которых в Россию чаще всего приезжают мигранты, готово к сотрудничеству для решения возникающих вопросов. «Речь идет об открытии русских школ, о том, чтобы ближе работать с нашими общественными организациями, с национальными объединениями России», – добавил глава государства.
Путин также призвал исходить из интересов россиян в вопросах миграционной политики, чтобы не создавать риски в сфере безопасности, социальной и трудовой отрасли.
Президент добавил, что в Стратегии нацполитики должны появиться поправки, связанные с вхождением в состав России новых регионов, которые по своему составу являются многонациональными. В программах социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей уже есть отдельные направления по укреплению общегражданской идентичности.
Ранее «Ведомости» писали, что Путин может провести заседание Совета по межнациональным отношениям 18 мая. По информации газеты, на повестке должен был стоять вопрос обновления Стратегии государственной национальной политики.
В последний раз заседание совета по межнациональным отношениям с участием президента проходило 30 марта 2021 г. в режиме видеоконференцсвязи. Тогда основной темой заседания было «укрепление общероссийской гражданской идентичности».