Владимир Путин выступил на заседании Совета по межнациональным отношениям. Главное

Путин подчеркнул, что именно многообразие России делает ее сильнее. По словам президента, люди, которые пытаются разобщить народ и обладают неоколониальным мышлением, являются «недоумками». «Зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются. <...> И на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки. Они не понимают, что в условиях внешней агрессии и давления у нас происходит только укрепление нашего многонационального народа», – добавил он.