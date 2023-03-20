Выступление Владимира Путина на коллегии МВД. Главное

Выступление Владимира Путина на коллегии МВД. ГлавноеПрезидент говорил о необходимости смягчения мер пресечения во время преследования предпринимателей
Президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
О миграции
Путин призвал к более эффективному контролю за миграционной обстановкой в стране, поскольку это имеет принципиальное значение для национальной безопасности России. В связи с этим президент предложил все административные процедуры, связанные с миграцией, максимально перевести «в цифру» и сделать их более доступными.
«Большая прозрачность административных процедур безусловно позволит обеспечить и более эффективный контроль за миграционной обстановкой в стране, что имеет принципиальное значение для национальной безопасности. С учетом долгосрочных интересов и задач развития страны важно комплексно посмотреть на проблему миграции», – сказал он.
В связи с этим Путин поручил к 1 июля представить комплексные предложения по развитию миграционной политики, а также проработать эти вопросы с регионами.
О наказании для предпринимателей
Возбуждение уголовных дел в отношении предпринимателей при отсутствии судебных перспектив дестабилизирует ситуацию, заявил Путин. В связи с этим президент поручил «контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей».
«Зачастую уже изначально видно, что дело [в отношении предпринимателей] не имеет судебной перспективы, тогда и заводить его не нужно. Просто дестабилизируем работу целых трудовых коллективов предприятий, что абсолютно недопустимо, обращаю ваше внимание», – подчеркнул Путин. По его словам, любые расследования экономических преступлений не должны препятствовать работе предприятий и становиться «причиной распада трудовых коллективов».
Путин предложил использовать альтернативные меры пресечения, в том числе домашний арест, подписку о невыезде, залог и любые другие наказания, которые фактически не связаны с ограничением свободы.
При этом необходимо пресекать использование незаконных теневых схем и хищения бюджетных средств, которые были выделены на выполнение гособоронзаказа, реализацию нацпроектов, программ импортозамещения и поддержки бизнеса и др.
О проблемах в новых регионах
Президент подчеркнул необходимость предоставить новым подразделениям современную спецтехнику и средства связи. Путин заявил, что необходимо в кратчайшие сроки решать проблемы жителей новых регионов России.
По словам главы государства, каждый человек в присоединенных регионах «должен чувствовать себя под защитой закона, быть уверенным в своевременной помощи сотрудников МВД». В связи с этим он призвал организовать работу органов МВД в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях таким образом, чтобы все вопросы решались в короткие сроки.
Об итогах работы МВД
Среди положительных изменений, которые произошли в 2022 г., Путин отметил повышение уровня раскрываемости преступлений, «более активную работу по обеспечению безопасности дорожного движения, порядка на улицах и в местах массового пребывания граждан, на транспорте», а также пресечение попыток «радикалов дестабилизировать общественно-политическую ситуацию». Президент также обратил внимание на то, что за десять лет уровень смертности на дорогах снизился в два раза.
При этом в 2022 г. выросло число преступлений экстремистской направленности, отметил Путин. По его словам, любые попытки распространить экстремистскую идеологию должны оперативно пресекаться наравне с любыми попытками «раскачать» общество.
Глава государства также обратил внимание на рост преступлений с использованием информационных технологий, число которых превысило 0,5 млн и составило четверть от всех уголовно наказуемых правонарушений.
В целом Путин оценил результаты работы МВД по итогам 2022 г. как положительные. «В завершение хочу поблагодарить руководство и всех сотрудников МВД за добросовестную работу. Время непростое, от всех требуется собранность и эффективность в работе. В целом, повторяю, результаты работы положительные, я желают вам успехов. Спасибо большое», – сказал он.