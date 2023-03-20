Выступление Владимира Путина на коллегии МВД. Главное

Среди положительных изменений, которые произошли в 2022 г., Путин отметил повышение уровня раскрываемости преступлений, «более активную работу по обеспечению безопасности дорожного движения, порядка на улицах и в местах массового пребывания граждан, на транспорте», а также пресечение попыток «радикалов дестабилизировать общественно-политическую ситуацию». Президент также обратил внимание на то, что за десять лет уровень смертности на дорогах снизился в два раза.