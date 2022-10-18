В МВД заявили о необходимости набрать 42 000 сотрудников для новых территорий

«У нас огромный некомплект. 90 000 личного состава. Если мы будем за счет него комплектовать новые подразделения на освобожденных территориях, ничего хорошего не получится», — заявил Колокольцев в Госдуме на заседании фракции «Справедливая Россия — За правду».