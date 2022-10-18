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В МВД заявили о необходимости набрать 42 000 сотрудников для новых территорий

Ведомости

Министерству внутренних дел необходимо набрать 42 000 сотрудников для работы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях к 2026 г., заявил глава министерства Владимир Колокольцев, пишут «РИА Новости».

«У нас огромный некомплект. 90 000 личного состава. Если мы будем за счет него комплектовать новые подразделения на освобожденных территориях, ничего хорошего не получится», — заявил Колокольцев в Госдуме на заседании фракции «Справедливая Россия — За правду».

До 2026 г. в МВД необходимо набрать 42 000 сотрудников и потом еще 8000 работников в 2026 г., уточнил министр.

30 сентября 2022 г. Владимир Путин подписал указ о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября.

5 октября Следственный комитет России приступил к созданию следственных органов на новых территориях страны. В начале августа СК сформировал в Донецке следственное управление. В его состав вошло несколько территориальных следственных отделов с дислокацией в освобожденных городах Донбасса и Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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