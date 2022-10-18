В МВД заявили о необходимости набрать 42 000 сотрудников для новых территорий
Министерству внутренних дел необходимо набрать 42 000 сотрудников для работы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях к 2026 г., заявил глава министерства Владимир Колокольцев, пишут «РИА Новости».
«У нас огромный некомплект. 90 000 личного состава. Если мы будем за счет него комплектовать новые подразделения на освобожденных территориях, ничего хорошего не получится», — заявил Колокольцев в Госдуме на заседании фракции «Справедливая Россия — За правду».
До 2026 г. в МВД необходимо набрать 42 000 сотрудников и потом еще 8000 работников в 2026 г., уточнил министр.
30 сентября 2022 г. Владимир Путин подписал указ о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября.
5 октября Следственный комитет России приступил к созданию следственных органов на новых территориях страны. В начале августа СК сформировал в Донецке следственное управление. В его состав вошло несколько территориальных следственных отделов с дислокацией в освобожденных городах Донбасса и Украины.
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