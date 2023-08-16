В Иркутской области задержали мужчину по подозрению в работе на украинскую разведку
Жителя Иркутской области задержали по подозрению в сборе информации в интересах разведки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по региону, передает ТАСС.
Задержанным оказался 23-летний сотрудник одного из производственных предприятий Иркутской области. По версии ФСБ, он собрал информацию и подготовил фотоматериалы, «которые могут характеризовать состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции». В дальнейшем он планировал передать собранные данные представителю Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.
Правоохранители также установили, что по заданию спецслужбы он распространял листовки, дискредитирующие использование ВС РФ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту сотрудничества с иностранным государством на конфиденциальной основе (ст. 275.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.