В Иркутской области задержали мужчину по подозрению в работе на украинскую разведку

Задержанным оказался 23-летний сотрудник одного из производственных предприятий Иркутской области. По версии ФСБ, он собрал информацию и подготовил фотоматериалы, «которые могут характеризовать состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции». В дальнейшем он планировал передать собранные данные представителю Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.