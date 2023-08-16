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Общество

В Иркутской области задержали мужчину по подозрению в работе на украинскую разведку

Ведомости

Жителя Иркутской области задержали по подозрению в сборе информации в интересах разведки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по региону, передает ТАСС.

Задержанным оказался 23-летний сотрудник одного из производственных предприятий Иркутской области. По версии ФСБ, он собрал информацию и подготовил фотоматериалы, «которые могут характеризовать состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции». В дальнейшем он планировал передать собранные данные представителю Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

Правоохранители также установили, что по заданию спецслужбы он распространял листовки, дискредитирующие использование ВС РФ. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту сотрудничества с иностранным государством на конфиденциальной основе (ст. 275.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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