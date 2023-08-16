Полиции могут разрешить доступ к данным с гаджетов до решения суда
МВД разработало поправки в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в соответствии с которыми любые передаваемые через интернет данные могут быть приравнены к информации, необходимой для следственных действий. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно предложенным изменениям, у МВД может появиться возможность изучать «информацию, в том числе содержащуюся в технологических системах ее передачи», включая интернет. Согласно тексту пояснительной записки, информацию с устройств, в том числе текстовые сообщения, можно будет получать с серверов в дата-центрах, из облачных хранилищ и с других электронных носителей.
В ведомстве уточнили, что необходимость доступа к устройствам связана с широким распространением преступлений с использованием банковских карт, интернета, компьютеров и средств мобильной связи. Всего в 2022 г., по данным МВД, было совершено свыше 520 000 таких преступлений, или 22% от общего числа правонарушений. При этом около 71% уголовных дел приостановлены из-за невозможности определить преступника.
По информации МВД, основной причиной этому является нехватка инструментов, позволяющих оперативно и в режиме реального времени исследовать текстовые, аудио- и видеоданные, а также техническую информацию о месте, времени удаленного подключения, об используемом оборудовании и о взаимодействии пользователя с информационными системами. В случае принятия законопроекта данные, полученные с устройств, будут приравнены к вещественным доказательствам по уголовным делам.
Как пояснил в разговоре с «Ведомостями» гендиректор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров, из всех преступлений, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, раскрываются только 22-24% из-за отсутствия технических возможностей. «Например, МВД начинает слать запросы, идет переписка с сервисами и все зависает», – пояснил Бедеров. По его словам, в законе прописывают уже существующую практику получения технических данных от провайдеров и операторов сотовой связи, которые касаются дублирования, перенаправления, расшифровки трафика. «Например, если WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией запрещена в РФ) не предоставляет данные, то их может дать оператор связи, перенаправивший трафик в технические подразделения МВД или ФСБ для его расшифровки», – объясняет он.