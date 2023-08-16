Полиции могут разрешить доступ к данным с гаджетов до решения суда

Как пояснил в разговоре с «Ведомостями» гендиректор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров, из всех преступлений, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, раскрываются только 22-24% из-за отсутствия технических возможностей. «Например, МВД начинает слать запросы, идет переписка с сервисами и все зависает», – пояснил Бедеров. По его словам, в законе прописывают уже существующую практику получения технических данных от провайдеров и операторов сотовой связи, которые касаются дублирования, перенаправления, расшифровки трафика. «Например, если WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией запрещена в РФ) не предоставляет данные, то их может дать оператор связи, перенаправивший трафик в технические подразделения МВД или ФСБ для его расшифровки», – объясняет он.