Пилот Latum Airlines умер во время полета из Майами в Сантьяго
Пилот авиакомпании Latum умер во время рейса по маршруту Майами – Сантьяго. Об этом сообщает чилийская радиостанция BioBio со ссылкой на заявление перевозчика.
Рейс 505, следовавший из Майами в Сантьяго, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Токумен в Панаме для оказания неотложной медицинской помощи одному из членов экипажа.
«Во время полета были соблюдены все необходимые протоколы безопасности для защиты жизни пострадавшего пилота, однако после приземления и после оказания помощи на земле пилот, к сожалению, скончался», – говорится в заявлении.
Причина смерти пилота не уточняется. По данным BioBio, погибшего командира судна зовут Иван Андаур. В Latum выразили соболезнования семье пилота, отметив, что он проработал в авиакомпании 25 лет и «всегда отличался самоотверженностью и профессионализмом».
Там добавили, что пассажиров отправят из Панамы другим рейсом.
В сентябре 2022 г. на борту умер командир самолета Boeing, следовавшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург. Рейс выполняла авиакомпания «Икар». Пилот почувствовал себя плохо во время полета, в связи с этим второй пилот судна решил экстренно садиться в аэропорту Омска. После посадки бригада медиков констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи.