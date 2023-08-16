Газета
Общество

Пилот Latum Airlines умер во время полета из Майами в Сантьяго

Ведомости

Пилот авиакомпании Latum умер во время рейса по маршруту Майами – Сантьяго. Об этом сообщает чилийская радиостанция BioBio со ссылкой на заявление перевозчика. 

Рейс 505, следовавший из Майами в Сантьяго, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Токумен в Панаме для оказания неотложной медицинской помощи одному из членов экипажа.

«Во время полета были соблюдены все необходимые протоколы безопасности для защиты жизни пострадавшего пилота, однако после приземления и после оказания помощи на земле пилот, к сожалению, скончался», – говорится в заявлении. 

Причина смерти пилота не уточняется. По данным BioBio, погибшего командира судна зовут Иван Андаур. В Latum выразили соболезнования семье пилота, отметив, что он проработал в авиакомпании 25 лет и «всегда отличался самоотверженностью и профессионализмом». 

Там добавили, что пассажиров отправят из Панамы другим рейсом.

В сентябре 2022 г. на борту умер командир самолета Boeing, следовавшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург. Рейс выполняла авиакомпания «Икар». Пилот почувствовал себя плохо во время полета, в связи с этим второй пилот судна решил экстренно садиться в аэропорту Омска. После посадки бригада медиков констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных