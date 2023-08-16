Пилот Latum Airlines умер во время полета из Майами в Сантьяго

В сентябре 2022 г. на борту умер командир самолета Boeing, следовавшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург. Рейс выполняла авиакомпания «Икар». Пилот почувствовал себя плохо во время полета, в связи с этим второй пилот судна решил экстренно садиться в аэропорту Омска. После посадки бригада медиков констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи.