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Пилот рейса Новокузнецк — Санкт-Петербург умер во время полета

Ведомости

Командир самолета Boeing, которые следовал из Новокузнецка в Санкт-Петербург, умер на борту. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Омской области. 

«Реанимационная бригада скорой медицинской помощи прибыла в аэропорт за десять минут до посадки самолета. Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи», — рассказали в ведомстве. 

В пресс-службе пояснили, что пилот почувствовал себя плохо во время полета, в связи с этим второй пилот судна решил экстренно садиться в аэропорту Омска. По данным агентства, происшествие произошло 18 сентября. Самолет приземлился в Омске в 22:40 (19:40 мск).

Как уточняет ТАСС, рейс совершала авиакомпания «Икар». Старший помощник руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Екатерина Петрушина рассказала, что в результате происшествия никто из пассажиров не пострадал, посадка самолета прошла благополучно. Она добавила, что по факту смерти пилота проводится доследственная проверка.   

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных