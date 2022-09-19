Пилот рейса Новокузнецк — Санкт-Петербург умер во время полета
Командир самолета Boeing, которые следовал из Новокузнецка в Санкт-Петербург, умер на борту. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Омской области.
«Реанимационная бригада скорой медицинской помощи прибыла в аэропорт за десять минут до посадки самолета. Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе пояснили, что пилот почувствовал себя плохо во время полета, в связи с этим второй пилот судна решил экстренно садиться в аэропорту Омска. По данным агентства, происшествие произошло 18 сентября. Самолет приземлился в Омске в 22:40 (19:40 мск).
Как уточняет ТАСС, рейс совершала авиакомпания «Икар». Старший помощник руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Екатерина Петрушина рассказала, что в результате происшествия никто из пассажиров не пострадал, посадка самолета прошла благополучно. Она добавила, что по факту смерти пилота проводится доследственная проверка.
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