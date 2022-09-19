Пилот рейса Новокузнецк — Санкт-Петербург умер во время полета

В пресс-службе пояснили, что пилот почувствовал себя плохо во время полета, в связи с этим второй пилот судна решил экстренно садиться в аэропорту Омска. По данным агентства, происшествие произошло 18 сентября. Самолет приземлился в Омске в 22:40 (19:40 мск).