В Белгородской области почти 14 000 педагогов обучат поведению при ЧС

Согласно разработанной региональной программе, педагоги получат навыки поведения при возникновении опасностей военного характера, террористических актов, обнаружении неизвестных предметов, захвате заложников, а также навыки оказания первой помощи. В процессе занятий учителя отработают алгоритмы действий при эвакуации в случае пожара, артобстрела или обрушения здания, при появлении в здании вооруженного человека.