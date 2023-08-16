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Общество

В Белгородской области почти 14 000 педагогов обучат поведению при ЧС

Ведомости

В Белгородской области до 1 сентября 13 700 педагогов обучат алгоритмам действий в случае возникновения ЧС. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. 

Согласно разработанной региональной программе, педагоги получат навыки поведения при возникновении опасностей военного характера, террористических актов, обнаружении неизвестных предметов, захвате заложников, а также навыки оказания первой помощи. В процессе занятий учителя отработают алгоритмы действий при эвакуации в случае пожара, артобстрела или обрушения здания, при появлении в здании вооруженного человека. 

Обучение педагогов проходит на базе Белгородского института развития образования, планируется также выезд преподавателей вуза в муниципалитеты. Практические занятия уже прошли 336 педагогов из Белгорода, Борисовского и Волоконовского районов.

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С 1 сентября, по сообщению главы региона Вячеслава Гладкова, во всех образовательных учреждениях Белгородской области, включая школы и детсады, появятся дополнительные программы по гражданской обороне. «Эти занятия должны быть обязательными для всех учреждений бюджетной сферы», – добавил глава региона.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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