В Белгородской области почти 14 000 педагогов обучат поведению при ЧС
В Белгородской области до 1 сентября 13 700 педагогов обучат алгоритмам действий в случае возникновения ЧС. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Согласно разработанной региональной программе, педагоги получат навыки поведения при возникновении опасностей военного характера, террористических актов, обнаружении неизвестных предметов, захвате заложников, а также навыки оказания первой помощи. В процессе занятий учителя отработают алгоритмы действий при эвакуации в случае пожара, артобстрела или обрушения здания, при появлении в здании вооруженного человека.
Обучение педагогов проходит на базе Белгородского института развития образования, планируется также выезд преподавателей вуза в муниципалитеты. Практические занятия уже прошли 336 педагогов из Белгорода, Борисовского и Волоконовского районов.
С 1 сентября, по сообщению главы региона Вячеслава Гладкова, во всех образовательных учреждениях Белгородской области, включая школы и детсады, появятся дополнительные программы по гражданской обороне. «Эти занятия должны быть обязательными для всех учреждений бюджетной сферы», – добавил глава региона.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».