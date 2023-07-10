В школах и детсадах Белгородской области введут занятия по гражданской обороне
Во всех образовательных учреждениях Белгородской области, включая школы и детсады, уже с сентября этого года появятся дополнительные программы по гражданской обороне. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в ходе совещания регионального правительства, трансляция которого велась на странице главы области во «ВКонтакте».
На совещании было предложено включить в вузах и колледжах дополнительные программы по вопросам гражданской обороны.
«Через неделю доложить о выполнении поручения с единственным моим замечанием: ввести дополнительные образовательные программы не только в колледжах и вузах, но и в школах и детских садах. Мы должны формировать навык собственной защиты и оказания помощи с самых первых лет жизни детей», – заявил Гладков.
Чем раньше этот навык будет сформирован, считает Гладков, тем быстрее ребенок сможет в экстренной ситуации помочь себе или близким. В регионе уже были случаи, напомнил губернатор, когда маленькие дети помогали своим родным справиться с очень сложными ситуации.
«Поэтому мне нужны образовательные программы, которые начнут действовать с 1 сентября во всех образовательных учреждениях Белгородской области...Эти занятия должны быть обязательными для всех учреждений бюджетной сферы», – добавил глава региона.
Как писали ранее «Ведомости», в российских школах с 2024 г. появится обновленный предмет «Основы безопасности и защита Родины», который будет включать модули начальной военной подготовки для девочек и мальчиков. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в его рамках школьники получат знания о том, «какую роль играет оборона страны для ее мирного социально-экономического развития, каков современный облик наших ВС».
На прошлой неделе Гладков рассказал, что некоторые отряды самообороны Белгородской области будут вооружены в рамках действующего законодательства. Речь идет о тех отрядах, которые расположены вдоль границы с Украиной. Решение о вооружении всего полка самообороны (по словам Гладкова, в нем 3000 человек), а также второго полка, формирование которого уже началось, будет принято в ближайшее время.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».