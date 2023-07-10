В школах и детсадах Белгородской области введут занятия по гражданской обороне

На прошлой неделе Гладков рассказал, что некоторые отряды самообороны Белгородской области будут вооружены в рамках действующего законодательства. Речь идет о тех отрядах, которые расположены вдоль границы с Украиной. Решение о вооружении всего полка самообороны (по словам Гладкова, в нем 3000 человек), а также второго полка, формирование которого уже началось, будет принято в ближайшее время.