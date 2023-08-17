В Екатеринбурге загорелась строящаяся ледовая арена
Возгорание началось на строительной площадке на ул. Степана Разина в центре города. Дым шел со стороны кровли строящейся арены, уточнили в МЧС. Еще до прибытия спасателей с территории объекта самостоятельно эвакуировались 200 человек. По данным МЧС, пострадавших нет.
Менее чем через 20 минут ведомство сообщило о локализации пожара на площади 10 кв. м. В МЧС сообщили, что на шестом этаже загорелись лакокрасочные материалы и утеплитель. Причина пожара не уточняется.
В 13:35 (11:35 мск) огонь потушили. В ликвидации пожара участвовали 47 человек, также было задействовано 13 единиц спецтехники.
Строительство «УГМК-арены» на месте снесенной недостроенной телебашни в Екатеринбурге началось в 2019 г. Площадь объекта составит почти 100 000 кв. м, а вместимость – до 15 000 зрителей. Арена будет эллипсовидной формы, в ней планируется проводить как спортивные мероприятия, включая хоккейные матчи, так и музыкальные концерты. Ее строительство планируется завершить в 2024 г.