В Екатеринбурге загорелась строящаяся ледовая арена

Строительство «УГМК-арены» на месте снесенной недостроенной телебашни в Екатеринбурге началось в 2019 г. Площадь объекта составит почти 100 000 кв. м, а вместимость – до 15 000 зрителей. Арена будет эллипсовидной формы, в ней планируется проводить как спортивные мероприятия, включая хоккейные матчи, так и музыкальные концерты. Ее строительство планируется завершить в 2024 г.