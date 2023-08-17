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В Екатеринбурге загорелась строящаяся ледовая арена

Ведомости

В Екатеринбурге произошел пожар на строительной площадке ледовой «УГМК арены». Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области в своем Telegram-канале.

Возгорание началось на строительной площадке на ул. Степана Разина в центре города. Дым шел со стороны кровли строящейся арены, уточнили в МЧС. Еще до прибытия спасателей с территории объекта самостоятельно эвакуировались 200 человек. По данным МЧС, пострадавших нет.

Менее чем через 20 минут ведомство сообщило о локализации пожара на площади 10 кв. м. В МЧС сообщили, что на шестом этаже загорелись лакокрасочные материалы и утеплитель. Причина пожара не уточняется.

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В 13:35 (11:35 мск) огонь потушили. В ликвидации пожара участвовали 47 человек, также было задействовано 13 единиц спецтехники.

Строительство «УГМК-арены» на месте снесенной недостроенной телебашни в Екатеринбурге началось в 2019 г. Площадь объекта составит почти 100 000 кв. м, а вместимость – до 15 000 зрителей. Арена будет эллипсовидной формы, в ней планируется проводить как спортивные мероприятия, включая хоккейные матчи, так и музыкальные концерты. Ее строительство планируется завершить в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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