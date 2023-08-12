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Общество

В Архангельске произошел пожар на грузовом судне у причала

Ведомости

На грузовом судне «Терский берег», стоящем у причала в Архангельске, произошел пожар, сообщило региональное управление МЧС России.

Информация о возгорании поступила в 14:30, прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горение происходит в трюме на нижней палубе судна. Экипаж эвакуировался самостоятельно.

Пожару присвоен повышенный второй ранг, всего с огнем борются 45 человек и 12 единиц техники.

«В настоящее время доступ кислорода к очагу пожара перекрыт, работает внутренняя система пожаротушения», – рассказали там.

Ранее в июне на борту иностранного судна в 85 км от приморского порта Находка произошел пожар, в результате которого пострадали два человека. Как отмечали СМИ, инцидент произошел на судне Beks Force, следовавшем под флагом Маршалловых островов, оно застраховано. На борту находились моряки из Индии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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