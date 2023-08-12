В Архангельске произошел пожар на грузовом судне у причала

Ранее в июне на борту иностранного судна в 85 км от приморского порта Находка произошел пожар, в результате которого пострадали два человека. Как отмечали СМИ, инцидент произошел на судне Beks Force, следовавшем под флагом Маршалловых островов, оно застраховано. На борту находились моряки из Индии.