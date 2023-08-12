В Архангельске произошел пожар на грузовом судне у причала
На грузовом судне «Терский берег», стоящем у причала в Архангельске, произошел пожар, сообщило региональное управление МЧС России.
Информация о возгорании поступила в 14:30, прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горение происходит в трюме на нижней палубе судна. Экипаж эвакуировался самостоятельно.
Пожару присвоен повышенный второй ранг, всего с огнем борются 45 человек и 12 единиц техники.
«В настоящее время доступ кислорода к очагу пожара перекрыт, работает внутренняя система пожаротушения», – рассказали там.
Ранее в июне на борту иностранного судна в 85 км от приморского порта Находка произошел пожар, в результате которого пострадали два человека. Как отмечали СМИ, инцидент произошел на судне Beks Force, следовавшем под флагом Маршалловых островов, оно застраховано. На борту находились моряки из Индии.