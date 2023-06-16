Два человека пострадали в результате пожара на иностранном судне у берегов Приморья
На борту иностранного судна в 85 км от приморского порта Находка произошел пожар, два человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.
«В 09:55 (02:55 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в акватории Японского моря в 85 км южнее г. Находки произошел пожар в машинном отделении на иностранном сухогрузе, который следовал из КНР в порт Восточный», – говорится в сообщении.
Всего на борту находятся 24 человека. Из них двое пострадали. Они уже эвакуированы и направлены на берег. По информации ТАСС, судно Beks Force следовало под флагом Маршалловых островов, оно застраховано. На борту находились моряки из Индии.
К месту инцидента вышли два поисково-спасательных судна от Морспасслужбы и два – от пограничного управления ФСБ по региону.