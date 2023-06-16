Два человека пострадали в результате пожара на иностранном судне у берегов Приморья

«В 09:55 (02:55 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в акватории Японского моря в 85 км южнее г. Находки произошел пожар в машинном отделении на иностранном сухогрузе, который следовал из КНР в порт Восточный», – говорится в сообщении.