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Общество

Два человека пострадали в результате пожара на иностранном судне у берегов Приморья

Ведомости

На борту иностранного судна в 85 км от приморского порта Находка произошел пожар, два человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

«В 09:55 (02:55 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в акватории Японского моря в 85 км южнее г. Находки произошел пожар в машинном отделении на иностранном сухогрузе, который следовал из КНР в порт Восточный», – говорится в сообщении.

Всего на борту находятся 24 человека. Из них двое пострадали. Они уже эвакуированы и направлены на берег. По информации ТАСС, судно Beks Force следовало под флагом Маршалловых островов, оно застраховано. На борту находились моряки из Индии.

К месту инцидента вышли два поисково-спасательных судна от Морспасслужбы и два – от пограничного управления ФСБ по региону.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных