В Москву доставили подозреваемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале
В Москву привезли Эльдара Насрулаева – подозреваемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале, в результате которого погибли 35 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Эльдара Насрулаева доставили в столичный регион для проведения с ним следственных действий. В ближайшее время Басманный районный суд Москвы изберет в отношении него меру пресечения», – сообщил собеседник агентства.
Вечером 14 августа пожар произошел в автосервисе в Махачкале, огонь позже перекинулся на АЗС «Нафта», где произошел взрыв. По данным МВД по Дагестану, на заправке взорвались две из восьми цистерн.
В результате происшествия пострадали 119 человек, 35 из них погибли. 11 пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. 16 августа 16 пострадавших, в том числе трое детей, были доставлены в Москву. Шестеро из них, в том числе двое детей, находятся в очень тяжелом состоянии, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.
По факту инцидента СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Причины происшествия выясняются. В связи с инцидентом генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил оперативно проверить законность размещения автозаправочных станций в республике. Ранее в СК сообщили, что одной из возможных причин взрыва может стать неправильное хранение агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.