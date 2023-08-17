В Москву доставили подозреваемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале

В результате происшествия пострадали 119 человек, 35 из них погибли. 11 пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. 16 августа 16 пострадавших, в том числе трое детей, были доставлены в Москву. Шестеро из них, в том числе двое детей, находятся в очень тяжелом состоянии, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.