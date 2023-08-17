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Минобороны сообщило об уничтожении на Украине эшелона с боеприпасами

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили воинский эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами», – говорится в сообщении министерства.

ВС РФ удалось поразить два пункта управления беспилотными летательными аппаратами вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Ивановское в Запорожской области и Ласточкино в ДНР. Вблизи Серебрянки в ДНР был уничтожен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады противника, а также склад боеприпасов.

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На донецком направлении штурмовым отрядам удалось провести наступательные действия и улучшить положение по переднему краю. Улучшить положение по переднему краю удалось и на купянском направлении. Российская армия нанесла «комплексное огневое поражение противнику» в районе Кременной и Червонной Диброва ЛНР, а также в районе сел Приютное Запорожской области, Старомайорское и Ровнополь в ДНР.

За прошедшие сутки ВС РФ отразили несколько атак украинской армии, был перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Минобороны сообщило об уничтожении 18 украинских беспилотников. Министерство также отчиталось о ликвидации иностранного вооружения, в том числе американских самоходной артиллерийской установки М109 Paladin и артиллерийской системы М777, а также орудия FH-70 производства Великобритании.

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ВСУ ведут наступательные действия с начала июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника.

Накануне командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил об усложнении обстановки на купянском направлении, в связи с чем он в течение двух дней работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу. Сырский также добавил, что российские военные имеют целью блокирование, а впоследствии и захват Купянска.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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