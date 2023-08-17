Минобороны сообщило об уничтожении на Украине эшелона с боеприпасами

Накануне командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил об усложнении обстановки на купянском направлении, в связи с чем он в течение двух дней работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу. Сырский также добавил, что российские военные имеют целью блокирование, а впоследствии и захват Купянска.