Командующий сухопутными войсками ВСУ заявил об осложнении на купянском направлении

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил об усложнении обстановки на купянском направлении, в связи с чем он в течение двух дней работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу. Об этом он сообщил Telegram-каналу Military Media Center, координируемому минобороны Украины.