Командующий сухопутными войсками ВСУ заявил об осложнении на купянском направлении
Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил об усложнении обстановки на купянском направлении, в связи с чем он в течение двух дней работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу. Об этом он сообщил Telegram-каналу Military Media Center, координируемому минобороны Украины.
Сырский также добавил, что российские военные имеют целью блокирование, а впоследствии и захват Купянска.
Минобороны РФ в ежедневной сводке заявило, что российские военные в ходе наступления улучшили положение на купянском направлении. За последние сутки Вооруженные силы (ВС) РФ отразили на этом направлении девять атак ВСУ.