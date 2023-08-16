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Политика

Минобороны России сообщило об улучшении позиций на купянском направлении

Ведомости

Российские военные в ходе наступления улучшили положение на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«На Купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю», – говорится в сводке.

За последние сутки Вооруженные силы (ВС) РФ отразили на этом направлении девять атак ВСУ. На донецком направлении было пресечено пять атак противника, а на запорожском – две. ВСУ также пытались наступать на краснолиманском направлении, российские войска отразили атаку, подчеркнули в Минобороны.

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В районе Парасковиевки ДНР ВС РФ поразили пункт управления ВСУ. Под Новотроицким был уничтожен самолет Су-25 противника, отметили в российском военном ведомстве.

ВСУ ведут наступательные действия с начала июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника.

Одновременно с этим российские войска проводят наступление на купянском направлении. На его фоне украинские власти объявили об эвакуации в подконтрольном Киеву Купянском районе Харьковской области. Глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что российским военным осталось пройти «считаные километры» до Купянска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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