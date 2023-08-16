Минобороны России сообщило об улучшении позиций на купянском направлении

За последние сутки Вооруженные силы (ВС) РФ отразили на этом направлении девять атак ВСУ. На донецком направлении было пресечено пять атак противника, а на запорожском – две. ВСУ также пытались наступать на краснолиманском направлении, российские войска отразили атаку, подчеркнули в Минобороны.