Минобороны России сообщило об улучшении позиций на купянском направлении
Российские военные в ходе наступления улучшили положение на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На Купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю», – говорится в сводке.
За последние сутки Вооруженные силы (ВС) РФ отразили на этом направлении девять атак ВСУ. На донецком направлении было пресечено пять атак противника, а на запорожском – две. ВСУ также пытались наступать на краснолиманском направлении, российские войска отразили атаку, подчеркнули в Минобороны.
В районе Парасковиевки ДНР ВС РФ поразили пункт управления ВСУ. Под Новотроицким был уничтожен самолет Су-25 противника, отметили в российском военном ведомстве.
ВСУ ведут наступательные действия с начала июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника.
Одновременно с этим российские войска проводят наступление на купянском направлении. На его фоне украинские власти объявили об эвакуации в подконтрольном Киеву Купянском районе Харьковской области. Глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что российским военным осталось пройти «считаные километры» до Купянска.