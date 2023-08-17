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Общество

В Курской области опровергли информацию об эвакуации населения из района АЭС

Ведомости

В Курской области не планируется эвакуация жителей, живущих вблизи Курской АЭС. Об этом сообщил Центр обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций региона.

«Никакой эвакуации на Курской АЭС и провокаций России не планируется», – говорится в сообщении центра на странице во «ВКонтакте».

Там пояснили, что украинские Telegram-каналы сообщили недостоверную информацию, что на АЭС может произойти провокация. В связи с этим планируется эвакуация «избранной» части населения. Такие заявления делались со ссылкой на «План эвакуационных мероприятий Курской области».

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В центре пояснили, что «План эвакуационных мероприятий» – это стандартный региональный документ. Он необходим для регулирования эвакуации в случае чрезвычайного положения.

В ночь на 14 июля украинский беспилотник упал и взорвался в Курчатове, где находится Курская АЭС. Губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что критически важные объекты после падения БПЛА не получили повреждений. По информации «РИА Новости», беспилотник упал в нескольких километрах от Курской АЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «враг не оставляет попыток нанесения ударов», и отметил эффективную работу российских систем ПВО.

В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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