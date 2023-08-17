В Курской области опровергли информацию об эвакуации населения из района АЭС

В ночь на 14 июля украинский беспилотник упал и взорвался в Курчатове, где находится Курская АЭС. Губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что критически важные объекты после падения БПЛА не получили повреждений. По информации «РИА Новости», беспилотник упал в нескольких километрах от Курской АЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «враг не оставляет попыток нанесения ударов», и отметил эффективную работу российских систем ПВО.