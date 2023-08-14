Старовойт сообщил о нарушении электроснабжения села Волфино после обстрела

«Сегодня Глушковский район весь день был под обстрелом со стороны Украины. Прилеты зафиксированы в Теткино, Алексеевке и Волфино. К счастью, обошлось без пострадавших, жилые дома не повреждены. В селе Волфино нарушено электроснабжение», – написал он в своем Telegram-канале.