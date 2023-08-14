Старовойт сообщил о нарушении электроснабжения села Волфино после обстрела
Глушковский район Курской области был под обстрелом ВСУ в течение всего дня, в результате атаки в селе Волфино нарушено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня Глушковский район весь день был под обстрелом со стороны Украины. Прилеты зафиксированы в Теткино, Алексеевке и Волфино. К счастью, обошлось без пострадавших, жилые дома не повреждены. В селе Волфино нарушено электроснабжение», – написал он в своем Telegram-канале.
Население временно подключили к электричеству от дизель-генератора, добавил Старовойт. По его словам, восстановительные работы продолжатся 15 августа.
Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 13 августа губернатор также сообщал об обстреле Волфино. В результате десяти прилетов трое жителей села получили осколочные ранения средней степени тяжести. Их доставили в больницу.
В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».