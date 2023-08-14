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Старовойт сообщил о нарушении электроснабжения села Волфино после обстрела

Ведомости

Глушковский район Курской области был под обстрелом ВСУ в течение всего дня, в результате атаки в селе Волфино нарушено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня Глушковский район весь день был под обстрелом со стороны Украины. Прилеты зафиксированы в Теткино, Алексеевке и Волфино. К счастью, обошлось без пострадавших, жилые дома не повреждены. В селе Волфино нарушено электроснабжение», – написал он в своем Telegram-канале. 

Население временно подключили к электричеству от дизель-генератора, добавил Старовойт. По его словам, восстановительные работы продолжатся 15 августа.

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Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 13 августа губернатор также сообщал об обстреле Волфино. В результате десяти прилетов трое жителей села получили осколочные ранения средней степени тяжести. Их доставили в больницу.

В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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