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Политика

Три человека пострадали при обстреле села в Курской области

Ведомости

При обстреле села Волфино Глушковского района пострадали три человека, один из снарядов попал в жилой дом, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его данным, со стороны Украины было зафиксировано 10 прилетов по селу. 

«К сожалению, пострадали три мирных жителя, с осколочными ранениями средней степени тяжести их доставляют в центральную районную больницу», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

При необходимости пострадавших транспортируют в областную больницу, добавил он. Глава региона также пообещал помочь в восстановлении жилья.

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Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 8 августа на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе ребенок получил легкие осколочные ранения предплечья и руки после падения дрона-камикадзе. 

В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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