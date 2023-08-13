Три человека пострадали при обстреле села в Курской области
При обстреле села Волфино Глушковского района пострадали три человека, один из снарядов попал в жилой дом, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
По его данным, со стороны Украины было зафиксировано 10 прилетов по селу.
«К сожалению, пострадали три мирных жителя, с осколочными ранениями средней степени тяжести их доставляют в центральную районную больницу», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.
При необходимости пострадавших транспортируют в областную больницу, добавил он. Глава региона также пообещал помочь в восстановлении жилья.
Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 8 августа на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе ребенок получил легкие осколочные ранения предплечья и руки после падения дрона-камикадзе.
В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».