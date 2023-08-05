Храм в Курской области получил повреждения после атаки беспилотника
Украинский беспилотник сбросил взрывные устройства в городе Рыльск Курской области, никто не пострадал, но повреждения получили здания, в том числе и храм, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме. На месте работают представители силовых структур и следственных органов», – написал глава региона в своем Telegram-канале.
3 августа вооруженные силы Украины обстреляли деревню Елизаветовка в Глушковском районе, тогда были повреждены линия электропередачи и газовая труба, сообщал Старовойт. В ночь на 14 июля в Курчатове, где находится Курская АЭС, упал беспилотник. В результате произошедшего никто не пострадал, критически важные объекты не были повреждены.
В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионах установлен «средний уровень реагирования». Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.