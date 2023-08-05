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Храм в Курской области получил повреждения после атаки беспилотника

Ведомости

Украинский беспилотник сбросил взрывные устройства в городе Рыльск Курской области, никто не пострадал, но повреждения получили здания, в том числе и храм, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме. На месте работают представители силовых структур и следственных органов», – написал глава региона в своем Telegram-канале. 

3 августа вооруженные силы Украины обстреляли деревню Елизаветовка в Глушковском районе, тогда были повреждены линия электропередачи и газовая труба, сообщал Старовойт. В ночь на 14 июля в Курчатове, где находится Курская АЭС, упал беспилотник. В результате произошедшего никто не пострадал, критически важные объекты не были повреждены.

В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионах установлен «средний уровень реагирования». Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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