Храм в Курской области получил повреждения после атаки беспилотника

3 августа вооруженные силы Украины обстреляли деревню Елизаветовка в Глушковском районе, тогда были повреждены линия электропередачи и газовая труба, сообщал Старовойт. В ночь на 14 июля в Курчатове, где находится Курская АЭС, упал беспилотник. В результате произошедшего никто не пострадал, критически важные объекты не были повреждены.