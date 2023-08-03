В Курской области под обстрел ВСУ попала деревня Елизаветовка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Елизаветовка в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Обстреляна со стороны Украины деревня Елизаветовка Глушковского района. Всего зафиксировано четыре прилета», – говорится в сообщении.
В результате обстрела повреждены линия электропередачи и газовая труба – их начнут восстанавливать, как только будет безопасно. Губернатор также сообщил, что в двух домах повреждены окна, фасады и заборы. Собственникам окажут помощь в их восстановлении.
Старовойт сообщал о 10 прилетах в Елизаветовке 1 августа. Тогда пострадали два дома и один автомобиль.
В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования. Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.