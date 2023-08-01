Курский губернатор сообщил об обстрелах со стороны Украины
Село Елизаветовка Глушковского района Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт своем Telegram-канале.
«Насчитали десять прилетов. В результате пострадали два домовладения, поврежден один автомобиль», – рассказал глава региона.
Собственникам пообещали оказать помощь в ликвидации последствий.
Накануне Роман Старовойт сообщал о пяти прилетах в поселке Теткино четырех прилетах в поселке Краснооктябрьский. Из-за повреждения линии электропередачи последний населенный пункт остался без электричества.