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Политика

Курский губернатор сообщил об обстрелах со стороны Украины

Ведомости

Село Елизаветовка Глушковского района Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт своем Telegram-канале.

«Насчитали десять прилетов. В результате пострадали два домовладения, поврежден один автомобиль», – рассказал глава региона.

Собственникам пообещали оказать помощь в ликвидации последствий.

Ранее по теме: Курский и белгородский губернаторы сообщили об обстрелах со стороны ВСУ

Накануне Роман Старовойт сообщал о пяти прилетах в поселке Теткино четырех прилетах в поселке Краснооктябрьский. Из-за повреждения линии электропередачи последний населенный пункт остался без электричества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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