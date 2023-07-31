Курский и белгородский губернаторы сообщили об обстрелах со стороны ВСУ

Почти одновременно с Гладковым об обстреле со стороны ВСУ сообщил курский губернатор Роман Старавойт. В результате обстрела было зафиксировано пять прилетов в поселке Теткино и повреждения в нескольких домах. Четыре прилета пришлось на поселок Краснооктябрьский. «Из-за повреждения линии электропередачи населенный пункт обесточен. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.