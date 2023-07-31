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Общество

Курский и белгородский губернаторы сообщили об обстрелах со стороны ВСУ

Ведомости

В Белгородской области в результате обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получили три частных дома в селе Ржевка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что никто из жителей села не пострадал. В попавших под обстрел домах выбиты стекла, посечены фасады, заборы и кровли. Также из-за обстрела повреждения получила линия электропередач. Власти будут уточнять информацию по другим разрушениям.

Почти одновременно с Гладковым об обстреле со стороны ВСУ сообщил курский губернатор Роман Старавойт. В результате обстрела было зафиксировано пять прилетов в поселке Теткино и повреждения в нескольких домах. Четыре прилета пришлось на поселок Краснооктябрьский. «Из-за повреждения линии электропередачи населенный пункт обесточен. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее по теме: Гладков сообщил о 115 обстрелах Белгородской области за сутки

В ежедневной сводке за 30 июля Гладков рассказал, что в Белгородской области было зафиксировано 106 обстрелов со стороны Украины и девять сброшенных гранат с беспилотников ВСУ. Большее число прилетов пришлось на Шебекинский городской округ. Обошлось без пострадавших.

Белгородская и Курская области регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. В регионах бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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