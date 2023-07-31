Курский и белгородский губернаторы сообщили об обстрелах со стороны ВСУ
В Белгородской области в результате обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получили три частных дома в селе Ржевка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что никто из жителей села не пострадал. В попавших под обстрел домах выбиты стекла, посечены фасады, заборы и кровли. Также из-за обстрела повреждения получила линия электропередач. Власти будут уточнять информацию по другим разрушениям.
Почти одновременно с Гладковым об обстреле со стороны ВСУ сообщил курский губернатор Роман Старавойт. В результате обстрела было зафиксировано пять прилетов в поселке Теткино и повреждения в нескольких домах. Четыре прилета пришлось на поселок Краснооктябрьский. «Из-за повреждения линии электропередачи населенный пункт обесточен. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.
В ежедневной сводке за 30 июля Гладков рассказал, что в Белгородской области было зафиксировано 106 обстрелов со стороны Украины и девять сброшенных гранат с беспилотников ВСУ. Большее число прилетов пришлось на Шебекинский городской округ. Обошлось без пострадавших.
Белгородская и Курская области регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. В регионах бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.