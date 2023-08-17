Собянин рассказал о снижении стоимости поездок благодаря запуску МЦД-3
С запуском МЦД-3 стоимость поездок снизится до 3,5 раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе церемонии открытия движения по новому диаметру.
«Пассажиропоток увеличится в 1,7 раза, пассажирских мест будет в два раза больше, сократится в 1,5 раза интервал движения и стоимость поездок снизится до 3,5 раза, что, конечно, очень немаловажно», – сообщил мэр столицы (цитата по «РИА Новости»).
17 августа президент России Владимир Путин и Собянин открыли движение по линии МЦД-3, протяженность которой составляет 85 км и включает в себя 41 станцию (на данный момент 38). Центральный диаметр связал Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское и объединил Ленинградское и Казанское направления.
Власти рассчитывают, что новая линия МЦД разгрузит северный участок Калужско-Рижской линии, восточный участок Таганско-Краснопресненской линии и северный участок Люблинско-Дмитровской линии.
В июле Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3, которые гораздо выгоднее существующих ж/д билетов, утверждал мэр. Будут действовать три тарифные зоны – «центральная» (50 руб.), «пригород» (65 руб.) и «дальняя» (65 руб. плюс 30 руб. за каждую зону за пределами). Будет доступна бесплатная пересадка по карте «Тройка» в течение 90 минут на метро, между диаметрами и МЦК.
В июне Собянин также сообщал, что помимо МЦД-3 до конца 2023 г. планируют запустить МЦД-4. Движение по первым двум диаметрам, МЦД-1 и МЦД-2, открылось в ноябре 2019 г.