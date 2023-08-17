Собянин рассказал о снижении стоимости поездок благодаря запуску МЦД-3

В июле Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3, которые гораздо выгоднее существующих ж/д билетов, утверждал мэр. Будут действовать три тарифные зоны – «центральная» (50 руб.), «пригород» (65 руб.) и «дальняя» (65 руб. плюс 30 руб. за каждую зону за пределами). Будет доступна бесплатная пересадка по карте «Тройка» в течение 90 минут на метро, между диаметрами и МЦК.