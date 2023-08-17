МВД возбудило дело о создании ОПГ в отношении 35 подозреваемых в хищении пенсий

Задержания фигурантов прошли в феврале и мае 2023 г. в Ингушетии, Северной Осетии, Москве и Подмосковье. Следственным департаментом МВД тогда было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ущерб ПФР оценивался на сумму более 2 млрд руб.