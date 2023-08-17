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Общество

МВД возбудило дело о создании ОПГ в отношении 35 подозреваемых в хищении пенсий

Ведомости

МВД России возбудило уголовное дело о создании и участии в деятельности преступного сообщества в отношении 35 человек, сообщает пресс-центр полиции. В феврале их задержала ФСБ по подозрению в хищении средств из Пенсионного фонда России (ПФР). 

Следователи установили, что хищения средств ПФР совершены фигурантами в составе преступного сообщества. Установлены роли организаторов и активных участников, раскрыта применяемая схема. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ.

По версии следствия, к незаконным действиям причастны бывшие и действующие сотрудники региональной службы пенсионного обеспечения и филиала АО «Почта России» в Ингушетии. 

«Они систематически похищали бюджетные средства Пенсионного фонда Российской Федерации путем внесения в платежные документы недостоверных сведений о начислении пенсионерам разовых выплат. Только за шесть месяцев 2020 г. ущерб составил не менее 370 млн руб.», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержания фигурантов прошли в феврале и мае 2023 г. в Ингушетии, Северной Осетии, Москве и Подмосковье. Следственным департаментом МВД тогда было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ущерб ПФР оценивался на сумму более 2 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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