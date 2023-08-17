МВД возбудило дело о создании ОПГ в отношении 35 подозреваемых в хищении пенсий
МВД России возбудило уголовное дело о создании и участии в деятельности преступного сообщества в отношении 35 человек, сообщает пресс-центр полиции. В феврале их задержала ФСБ по подозрению в хищении средств из Пенсионного фонда России (ПФР).
Следователи установили, что хищения средств ПФР совершены фигурантами в составе преступного сообщества. Установлены роли организаторов и активных участников, раскрыта применяемая схема. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ.
По версии следствия, к незаконным действиям причастны бывшие и действующие сотрудники региональной службы пенсионного обеспечения и филиала АО «Почта России» в Ингушетии.
«Они систематически похищали бюджетные средства Пенсионного фонда Российской Федерации путем внесения в платежные документы недостоверных сведений о начислении пенсионерам разовых выплат. Только за шесть месяцев 2020 г. ущерб составил не менее 370 млн руб.», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержания фигурантов прошли в феврале и мае 2023 г. в Ингушетии, Северной Осетии, Москве и Подмосковье. Следственным департаментом МВД тогда было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ущерб ПФР оценивался на сумму более 2 млрд руб.