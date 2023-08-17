Путин поручил обеспечить выплату пособия на ребенка независимо от роста доходов

С такими предложениями Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФа 16 июня. В частности, он озвучил идею, чтобы выплачивать пособие на ребенка до полутора лет и единое детское пособие в течение всего периода их действия, независимо от того, увеличился семейный доход или нет. Также он призвал снять ограничения для родителей или опекунов детей-инвалидов, чтобы позволить им получать пособие при частичной занятости. Для этого необходимо закрепить понятие частичная занятость в законе, подчеркивал глава государства, призвав парламент в ускоренном режиме принять соответствующие нормы.