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Общество

Путин поручил обеспечить выплату пособия на ребенка независимо от роста доходов

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка вне зависимости от увеличения доходов семьи. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи (включая доходы от трудовой деятельности) в течение срока, на который назначено указанное пособие», – следует из сообщения.

Правительству необходимо выполнить это поручение к 1 октября.

Также кабмину поручено обеспечить изменения нормативно правовых актов, которые позволят родителям или опекунам, ухаживающим за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I группы, получать ежемесячную выплату в случае частичной занятости.

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С такими предложениями Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФа 16 июня. В частности, он озвучил идею, чтобы выплачивать пособие на ребенка до полутора лет и единое детское пособие в течение всего периода их действия, независимо от того, увеличился семейный доход или нет. Также он призвал снять ограничения для родителей или опекунов детей-инвалидов, чтобы позволить им получать пособие при частичной занятости. Для этого необходимо закрепить понятие частичная занятость в законе, подчеркивал глава государства, призвав парламент в ускоренном режиме принять соответствующие нормы.

8 августа «Ведомости» писали, что в 41 регионе России стартовала кампания наружной рекламы, с помощью которой семьям напомнили о государственных мерах поддержки, на которые могут рассчитывать пары, решившие завести ребенка. В городах в рамках национального проекта «Демография» появилась наружная реклама: на баннерах изображен младенец и текст: «Тем, кто с зайкой, – помощь с лужайкой: семейная ипотека, материнский капитал, места в яслях, выплаты на детей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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