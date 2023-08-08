В 41 регионе России стартовала новая кампания наружной рекламы по поддержке демографии

В 41 регионе России стартовала новая кампания наружной рекламы по поддержке демографииГражданам доступным языком объясняют о мерах поддержки семей с детьми
Российским семьям с помощью рекламной кампании напомнили о государственных мерах поддержки, на которые могут рассчитывать пары, решившие завести ребенка. В городах в рамках национального проекта «Демография» появилась наружная реклама. На баннерах изображен младенец и текст: «Тем, кто с зайкой, – помощь с лужайкой: семейная ипотека, материнский капитал, места в яслях, выплаты на детей».
Нацпроект «Демография» реализуется Минтрудом с 2019 г. до конца 2024 г. и в том числе включает в себя федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В него входит материнский капитал, который можно использовать для улучшения жилищных условий, а также ежемесячные выплаты на детей (их размер зависит от установленного в регионе прожиточного минимума для ребенка) и бесплатная процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для бесплодных пар.
Основная цель рекламной кампании – информирование семей о возможностях поддержки со стороны государства и продвижение семейных ценностей, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минтруда. Кампания идет с 17 июля, рассказал «Ведомостям» представитель АНО «Национальные приоритеты».
По его словам, помимо конструкций наружной рекламы материалы выходят в эфире федеральных телеканалов, радиостанций и в интернете. К примеру, по радио объясняют, что «наши дети – продолжение нас»: «Это важно, а остальное приложится: и маткапитал, и выплаты на детей, и места в яслях, и льготы по ипотеке – все, что положено семьям с детьми, разложено по полочкам на сайте национальныепроекты.рф.».
Рекламно-информационные материалы разрабатывала АНО «Национальные приоритеты». Как отмечает представитель Минтруда, все мероприятия проводятся за счет предусмотренных для АНО субсидий, дополнительные средства ведомство не расходует. По словам представителя АНО «Национальные приоритеты», часть материалов размещалась как социальная реклама, часть – за счет бюджета организации.
Представитель оператора наружной рекламы ГК Russ рассказал, что рекламная кампания, реализуемая совместно с АНО «Национальные приоритеты», является социальным проектом в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и еще в 38 регионах. По его словам, за это время будет задействовано более тысячи рекламных поверхностей: как цифровых, так и статичных экранов.
Госучреждения могут размещать социальную рекламу бесплатно: согласно федеральному закону «О рекламе» под нее выделяется 5% площади или времени от всей рекламы в каждом медиа.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия») уверена, что за счет такой рекламы создаются «новые социальные нормы». Если раньше нормой считался один ребенок в семье, то сейчас «у каждого в окружении есть минимум одна счастливая многодетная семья», сказала она. Буцкая также добавила, что за счет визуального контента удается доносить информацию через эмоцию.
Заведующая Научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова отмечает, что люди, не знающие о льготах и пособиях, встречаются довольно часто, особенно учитывая количество таких льгот – «в них попросту можно потеряться».
Что ценят россияне
Результаты опроса ВЦИОМа в декабре 2022 г. показали, что самыми заметными мерами господдержки населения в прошлом году стали материнский капитал (об этой мере знают 98% респондентов), льготная ипотека (91%) и ежемесячные выплаты при рождении детей до трех лет (89%).
Эксперт ВОЗ, специалист в области общественного здравоохранения Любовь Ерофеева, в свою очередь, считает, что влиять на формирование образа семьи у граждан стоит раньше. Учить своевременно планировать беременность, например, можно на уроках сексуального просвещения, говорит она.
Политолог Александр Асафов отмечает, что рекламные сообщения привлекают внимание действительно широкого круга людей. «Я думаю, что до целевой аудитории, до тех, кто может воспользоваться этими мерами поддержки, сообщение дойдет и от этой программы действительно будет эффект», – сказал он.
На начало текущего года численность населения составляла 146,45 млн человек. Ключевой показатель демографической ситуации – суммарный коэффициент рождаемости, который показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода.
По данным Росстата, максимальное значение этого показателя для страны было зафиксировано в 2015 г. (1,77). К 2024 г. коэффициент рождаемости должен повыситься до 1,7. Такую задачу в 2020 г. поставил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.