В 41 регионе России стартовала новая кампания наружной рекламы по поддержке демографии

Нацпроект «Демография» реализуется Минтрудом с 2019 г. до конца 2024 г. и в том числе включает в себя федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В него входит материнский капитал, который можно использовать для улучшения жилищных условий, а также ежемесячные выплаты на детей (их размер зависит от установленного в регионе прожиточного минимума для ребенка) и бесплатная процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для бесплодных пар.