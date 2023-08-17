Путин поручил разработать национальные рейтинги учебных заведений
«Обеспечить формирование национальных рейтингов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, предусмотрев оценку эффективности их деятельности по показателям», – следует из поручения.
Уточняется, что показатели должны отражать уровень трудоустройства выпускников организаций и их зарплат, а также уровень их востребованности на рынке труда. Правительство должно подготовить доклад по поручению до 1 сентября 2023 г. Затем это планируется делать раз в год.
До 30 декабря правительству необходимо предоставить доклад по вопросу разработки «ученических договоров». Президент поручил принять меры по совершенствованию этого механизма, «предусмотрев для ученика выплату стипендии за счет средств работодателя и гарантии трудоустройства». В свою очередь, работодателю планируется обеспечить возможность возврата потраченных средств и софинансирование расходов из бюджетов РФ.
Выступая на пленарном заседании ПМЭФ Путин говорил, что «ученический договор» даст гарантию трудоустройства выпускнику, а компании получат квалифицированных работников, но для этого необходимо продумать стимулы для бизнеса, в том числе и господдержку. Говоря о рейтингах для учебных заведений, Путин отмечал, что необходимо повысить их мотивацию работать на результат – на успешное трудоустройство выпускников.
Глава государства на ПМЭФ также заявил о необходимости ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики. В связи с этим он поручил правительству совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и органами исполнительной власти «обеспечить формирование прогноза потребности отраслей экономики в специалистах по уровням образования на пятилетний период». Предполагается, что он будет ежегодно обновляется с учетом состояния рынка труда. Доклад об этом необходимо предоставить до 1 октября, говорится в сообщении Кремля.
В послании Федеральному собранию 21 февраля Путин объявил о реформе системы высшего образования. 12 мая глава государства подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней профессионального образования. Он предусматривает три уровня обучения: базовое высшее (срок освоения от четырех до шести лет), специализированное высшее (освоение от года до трех), а также аспирантуру. Программы магистратуры и ординатуры будут реализовываться на специализированном уровне.