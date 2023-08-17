Путин поручил разработать национальные рейтинги учебных заведений

Глава государства на ПМЭФ также заявил о необходимости ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики. В связи с этим он поручил правительству совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и органами исполнительной власти «обеспечить формирование прогноза потребности отраслей экономики в специалистах по уровням образования на пятилетний период». Предполагается, что он будет ежегодно обновляется с учетом состояния рынка труда. Доклад об этом необходимо предоставить до 1 октября, говорится в сообщении Кремля.