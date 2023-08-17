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Общество

В регионах с высокой безработицей будут готовить специалистов технических направлений

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить работу не менее десяти объектов образовательной инфраструктуры для подготовки специалистов по техническим направлениям в регионах с высоким уровнем безработицы. Список поручений главы государства по итогам июньского Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) опубликован на сайте Кремля.   

Работу образовательных объектов правительству необходимо обеспечить при участии Сбербанка с привлечением ассигнований федерального бюджета.

Готовить специалистов в таких субъектах РФ предполагается в том числе для сферы IT с применением дистанционного обучения для формирования компетенций для удаленной работы.

Срок исполнения поручения – до 1 марта 2024 г.

Уровень безработицы в России снизился до рекордно низкого значения в 3,2% в июне. При этом 16 июня на полях ПМЭФа министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в ряде регионов безработица превышает 10%. «Это трудоизбыточные территории, с которыми нам предстоит целенаправленно, адресно работать», – сказал он. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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