В регионах с высокой безработицей будут готовить специалистов технических направлений
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить работу не менее десяти объектов образовательной инфраструктуры для подготовки специалистов по техническим направлениям в регионах с высоким уровнем безработицы. Список поручений главы государства по итогам июньского Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) опубликован на сайте Кремля.
Работу образовательных объектов правительству необходимо обеспечить при участии Сбербанка с привлечением ассигнований федерального бюджета.
Готовить специалистов в таких субъектах РФ предполагается в том числе для сферы IT с применением дистанционного обучения для формирования компетенций для удаленной работы.
Срок исполнения поручения – до 1 марта 2024 г.
Уровень безработицы в России снизился до рекордно низкого значения в 3,2% в июне. При этом 16 июня на полях ПМЭФа министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в ряде регионов безработица превышает 10%. «Это трудоизбыточные территории, с которыми нам предстоит целенаправленно, адресно работать», – сказал он.