В регионах с высокой безработицей будут готовить специалистов технических направлений

Уровень безработицы в России снизился до рекордно низкого значения в 3,2% в июне. При этом 16 июня на полях ПМЭФа министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в ряде регионов безработица превышает 10%. «Это трудоизбыточные территории, с которыми нам предстоит целенаправленно, адресно работать», – сказал он.