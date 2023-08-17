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РКН заблокировал почти 190 000 фейков с начала спецоперации

Ведомости

С 24 февраля 2022 г. Роскомнадзор заблокировал почти 190 000 материалов с недостоверной информацией и почти 85 000 материалов с элементами экстремистского контента, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина.

Также блокировке подверглись 30 000 призывов к несанкционированным акциям против специальной военной операции, в которых содержались призывы к массовым беспорядкам. Кроме того, регулятор ограничил доступ к большому количеству украинских пропагандистских ресурсов и антироссийских информационных ресурсов, рассказал Субботин на форуме «Армия-2023».

Ранее по теме: Роскомнадзор заблокировал более 160 000 ресурсов с фейками о спецоперации

26 апреля РКН отчитался, что с начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. заблокировал свыше 160 000 ресурсов с фейками о боевых действиях. В ведомстве пояснили, что фейки имеют «накопительный эффект», когда вокруг человека создается «параллельная информационная реальность». Все это не позволяет аудитории критически мыслить и воспринимать иные точки зрения, добавили там. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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