РКН заблокировал почти 190 000 фейков с начала спецоперации

26 апреля РКН отчитался, что с начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. заблокировал свыше 160 000 ресурсов с фейками о боевых действиях. В ведомстве пояснили, что фейки имеют «накопительный эффект», когда вокруг человека создается «параллельная информационная реальность». Все это не позволяет аудитории критически мыслить и воспринимать иные точки зрения, добавили там.