РКН заблокировал почти 190 000 фейков с начала спецоперации
С 24 февраля 2022 г. Роскомнадзор заблокировал почти 190 000 материалов с недостоверной информацией и почти 85 000 материалов с элементами экстремистского контента, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина.
Также блокировке подверглись 30 000 призывов к несанкционированным акциям против специальной военной операции, в которых содержались призывы к массовым беспорядкам. Кроме того, регулятор ограничил доступ к большому количеству украинских пропагандистских ресурсов и антироссийских информационных ресурсов, рассказал Субботин на форуме «Армия-2023».
26 апреля РКН отчитался, что с начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. заблокировал свыше 160 000 ресурсов с фейками о боевых действиях. В ведомстве пояснили, что фейки имеют «накопительный эффект», когда вокруг человека создается «параллельная информационная реальность». Все это не позволяет аудитории критически мыслить и воспринимать иные точки зрения, добавили там.