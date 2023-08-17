Участники спецоперации и их дети смогут переходить с платного обучения на бюджет
Участники спецоперации на Украине и их дети, обучающиеся на платных образовательных программах среднего профессионального и высшего образования, смогут переводиться на бюджет. Приказ Минобрнауки об этом опубликован на портале правовой информации.
При этом в документе подчеркивается, что участники спецоперации могут перейти на бюджет лишь в том случае, если у них на момент подачи заявления нет академической задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения. Для перевода необходимо предоставить документ, подтверждающий участие в спецоперации.
Приказ действует до 31 августа 2024 г.
Российские вузы зачислили на обучение на 2022/2023 гг. около 7000 человек по льготе для участников спецоперации и их детей, сообщил ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. Всего заявления в вузы подали более 900 000 абитуриентов.
23 мая Минобрнауки дало рекомендации вузам по поддержке студентов – участников спецоперации и детей принимающих участие в боях военных, они включают в себя в том числе снижение стоимости обучения. Также образовательным учреждениям рекомендовалось предоставить студентам этой категории материальную помощь и место в общежитии (бесплатно или по сниженной стоимости), рассрочку на платные образовательные услуги, а недостающую сумму покрыть из собственных средств или пожертвований. Вузам оставили право на предоставление мер поддержки на свое усмотрение.