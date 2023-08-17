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Общество

Участники спецоперации и их дети смогут переходить с платного обучения на бюджет

Ведомости

Участники спецоперации на Украине и их дети, обучающиеся на платных образовательных программах среднего профессионального и высшего образования, смогут переводиться на бюджет. Приказ Минобрнауки об этом опубликован на портале правовой информации.

При этом в документе подчеркивается, что участники спецоперации могут перейти на бюджет лишь в том случае, если у них на момент подачи заявления нет академической задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения. Для перевода необходимо предоставить документ, подтверждающий участие в спецоперации.

Приказ действует до 31 августа 2024 г.

Российские вузы зачислили на обучение на 2022/2023 гг. около 7000 человек по льготе для участников спецоперации и их детей, сообщил ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. Всего заявления в вузы подали более 900 000 абитуриентов.

Ранее по теме: Около 7000 абитуриентов зачислены в вузы по квоте для участников спецоперации и их детей

23 мая Минобрнауки дало рекомендации вузам по поддержке студентов – участников спецоперации и детей принимающих участие в боях военных, они включают в себя в том числе снижение стоимости обучения. Также образовательным учреждениям рекомендовалось предоставить студентам этой категории материальную помощь и место в общежитии (бесплатно или по сниженной стоимости), рассрочку на платные образовательные услуги, а недостающую сумму покрыть из собственных средств или пожертвований. Вузам оставили право на предоставление мер поддержки на свое усмотрение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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