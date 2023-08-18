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Пожар произошел в гипермаркете в Иркутской области на площади 800 кв. м

Ведомости

В гипермаркете «Экономия» в Иркутской области произошел пожар на площади 800 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«В городе Усть-Илимске ликвидируют пожар в гипермаркете "Экономия". <...> Задействовано в тушении семь пожарных расчетов, 18 человек. Площадь пожара в настоящее время составляет 800 кв. м», – сказано в сообщении.

В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую ориентировочно в 09:15 по местному времени (04:15 мск). Гипермаркет «Экономия» находится на ул. 50 лет ВЛКСМ. В результате произошедшего никто не пострадал, из здания самостоятельно эвакуировались семь человек.

Позже в МЧС сообщили, что пожар произошел в здании мебельного центра «Фортуна». К 11:15 по местному времени (06:15 мск) возгорание было локализовано. Причины произошедшего не уточнялись.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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