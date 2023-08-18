Пожар произошел в гипермаркете в Иркутской области на площади 800 кв. м

В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую ориентировочно в 09:15 по местному времени (04:15 мск). Гипермаркет «Экономия» находится на ул. 50 лет ВЛКСМ. В результате произошедшего никто не пострадал, из здания самостоятельно эвакуировались семь человек.