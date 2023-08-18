Пожар произошел в гипермаркете в Иркутской области на площади 800 кв. м
В гипермаркете «Экономия» в Иркутской области произошел пожар на площади 800 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«В городе Усть-Илимске ликвидируют пожар в гипермаркете "Экономия". <...> Задействовано в тушении семь пожарных расчетов, 18 человек. Площадь пожара в настоящее время составляет 800 кв. м», – сказано в сообщении.
В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую ориентировочно в 09:15 по местному времени (04:15 мск). Гипермаркет «Экономия» находится на ул. 50 лет ВЛКСМ. В результате произошедшего никто не пострадал, из здания самостоятельно эвакуировались семь человек.
Позже в МЧС сообщили, что пожар произошел в здании мебельного центра «Фортуна». К 11:15 по местному времени (06:15 мск) возгорание было локализовано. Причины произошедшего не уточнялись.