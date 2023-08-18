Председатель ЦИК прокомментировала задержание Григория Мельконьянца
Председатель ЦИК Элла Памфилова выразила надежду на объективное разбирательство в деле одного из руководителей «Голоса» (признан иностранным агентом) Григория Мельконьянца. Об этом она заявила «Ведомостям».
«Мне очень хочется надеяться, что разберутся объективно. Потому что его часто профессиональная критика иногда нам очень помогала», – сказала Памфилова, отвечая на вопрос «Ведомостей», как она относится к уголовному делу в отношении Мельконьянца.
17 августа стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьнца по факту организации работы нежелательной НПО в России. Силовики провели обыски как у самого Мельконьянца, так и у 14 его соратников в восьми регионах России. В отношении Мельконьянца возбуждено дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет лишения свободы.
Григорию Мельконьянцу 42 года. Он работает юристом, выступает в СМИ в качестве электорального эксперта и сопредседателя движения «Голос», которое занимается наблюдением за выборами.
Движение было основано в 2000 г. и признано иноагентом в 2013 г. Позже, в 2016 г., оно было ликвидировано по иску Минюста. Однако продолжило работу как незарегистрированное лицо. В 2021 г. «Голос» был внесен в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов.