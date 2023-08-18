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Общество

Советник главы Крыма назвал фейком сообщения о воздушной тревоге на мосту

Ведомости

Сообщения якобы о воздушной тревоге на Крымском мосту являются фейками. Об этом сообщил советник главы Крыма Сергей Крючков в своем Telegram-канале.

«Началась украинская интернет-атака. На крымские номера телефонов приходят сообщение, якобы, от оперативного штаба и МЧС о воздушной тревоге на Крымском мосту», – написал он, уточнив, что «это украинский вброс и фейк».

Следом он разместил скрин сообщения якобы от оперштаба, в котором злоумышленники сообщают, что проезд по мосту временного приостановлен, включен сигнал «воздушная тревога», и призывают покинуть мост.

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Украина неоднократно пыталась атаковать Крымский мост. Последний раз это произошло днем 12 августа. Как сообщили в Минобороны РФ, вооруженные силы Украины дважды пытались атаковать мост зенитными управляемыми ракетами С-200, переделанными в ударный вариант. Оба раза были неудачными, так как ракеты были перехвачены в воздухе. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего не было.

В Крыму бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Силовые ведомства республики усилили контроль за передвижением транспорта через границы Крыма и организовали проведение досмотра машин с применением средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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