Советник главы Крыма назвал фейком сообщения о воздушной тревоге на мосту

Украина неоднократно пыталась атаковать Крымский мост. Последний раз это произошло днем 12 августа. Как сообщили в Минобороны РФ, вооруженные силы Украины дважды пытались атаковать мост зенитными управляемыми ракетами С-200, переделанными в ударный вариант. Оба раза были неудачными, так как ракеты были перехвачены в воздухе. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего не было.