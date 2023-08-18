Советник главы Крыма назвал фейком сообщения о воздушной тревоге на мосту
Сообщения якобы о воздушной тревоге на Крымском мосту являются фейками. Об этом сообщил советник главы Крыма Сергей Крючков в своем Telegram-канале.
«Началась украинская интернет-атака. На крымские номера телефонов приходят сообщение, якобы, от оперативного штаба и МЧС о воздушной тревоге на Крымском мосту», – написал он, уточнив, что «это украинский вброс и фейк».
Следом он разместил скрин сообщения якобы от оперштаба, в котором злоумышленники сообщают, что проезд по мосту временного приостановлен, включен сигнал «воздушная тревога», и призывают покинуть мост.
Украина неоднократно пыталась атаковать Крымский мост. Последний раз это произошло днем 12 августа. Как сообщили в Минобороны РФ, вооруженные силы Украины дважды пытались атаковать мост зенитными управляемыми ракетами С-200, переделанными в ударный вариант. Оба раза были неудачными, так как ракеты были перехвачены в воздухе. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего не было.
В Крыму бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Силовые ведомства республики усилили контроль за передвижением транспорта через границы Крыма и организовали проведение досмотра машин с применением средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.