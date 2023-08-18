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Общество

Новогодние каникулы в 2024 году продлятся десять дней

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил календарь выходных и праздничных дней в 2024 г., сообщил Telegram-канал правительства.

Так, выпадающие на субботу и воскресенье праздничные дни 6 и 7 января будут перенесены на 10 мая и 31 декабря. В результате новогодние праздники продлятся десять дней – с 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. Кроме того, нерабочие дни, выпадающие на субботу 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря, будут перенесены, соответственно, на понедельник 29 апреля, вторник 30 апреля и понедельник 30 декабря.

Таким образом, нерабочими в следующем году будут 23, 24 и 25 февраля, а также 8, 9 и 10 марта. В мае выходные продлятся четыре дня – с воскресенья 28 апреля по среду 1 мая, а затем также четыре дня – с 9 по 12 мая.

Прошлые новогодние каникулы длились девять дней — с 31 декабря по 8 января.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли в нижнюю палату парламента законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно за счет сокращения новогодних каникул на четыре дня. В нижней палате законопроект не поддержали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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