Новогодние каникулы в 2024 году продлятся десять дней
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил календарь выходных и праздничных дней в 2024 г., сообщил Telegram-канал правительства.
Так, выпадающие на субботу и воскресенье праздничные дни 6 и 7 января будут перенесены на 10 мая и 31 декабря. В результате новогодние праздники продлятся десять дней – с 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. Кроме того, нерабочие дни, выпадающие на субботу 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря, будут перенесены, соответственно, на понедельник 29 апреля, вторник 30 апреля и понедельник 30 декабря.
Таким образом, нерабочими в следующем году будут 23, 24 и 25 февраля, а также 8, 9 и 10 марта. В мае выходные продлятся четыре дня – с воскресенья 28 апреля по среду 1 мая, а затем также четыре дня – с 9 по 12 мая.
Прошлые новогодние каникулы длились девять дней — с 31 декабря по 8 января.
Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли в нижнюю палату парламента законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно за счет сокращения новогодних каникул на четыре дня. В нижней палате законопроект не поддержали.