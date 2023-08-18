Новогодние каникулы в 2024 году продлятся десять дней

Так, выпадающие на субботу и воскресенье праздничные дни 6 и 7 января будут перенесены на 10 мая и 31 декабря. В результате новогодние праздники продлятся десять дней – с 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. Кроме того, нерабочие дни, выпадающие на субботу 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря, будут перенесены, соответственно, на понедельник 29 апреля, вторник 30 апреля и понедельник 30 декабря.