В Госдуме не поддержали идею о длинных выходных на майские праздники

В этом году выходные на майские праздники были с 29 апреля по 1 мая и 6–9 мая. В 2024 г. в мае выходные продлятся четыре дня – с воскресенья 28 апреля по среду 1 мая, а затем также четыре дня – с 9 по 12 мая.