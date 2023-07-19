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В Госдуме не поддержали идею о длинных выходных на майские праздники

Ведомости

Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддержал законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно. Об этом пишут «РИА Новости».

Член комитета Михаил Тарасенко на заседании отметил, что профсоюзы высказали отрицательную позицию по данной инициативе, а авторы поправок не учли, что в зимние каникулы семьи проводят время вместе.

Ранее по теме: В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных на майские праздники

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами от фракции «Новые люди» в апреле. Поправками предлагается дополнить ст. 112 Трудового кодекса. Согласно тексту законопроекта, длинные выходные в период майских праздников могут быть установлены за счет сокращения новогодних каникул на четыре дня. Таким образом, новогодние каникулы будут закреплены с 1 по 3 января, а майские праздники будут продолжаться с 1 по 9 мая.

В этом году выходные на майские праздники были с 29 апреля по 1 мая и 6–9 мая. В 2024 г. в мае выходные продлятся четыре дня – с воскресенья 28 апреля по среду 1 мая, а затем также четыре дня – с 9 по 12 мая.

Согласно думской электронной базе, правительство РФ ранее также не поддержало законопроект, так как поправки могут увеличить финансовую нагрузку на работодателей, которые оплачивают работу в указанные дни в повышенном размере. Помимо этого длинные выходные в мае могут помешать учебному процессу, так как школьники готовятся к экзаменам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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