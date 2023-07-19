В Госдуме не поддержали идею о длинных выходных на майские праздники
Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддержал законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно. Об этом пишут «РИА Новости».
Член комитета Михаил Тарасенко на заседании отметил, что профсоюзы высказали отрицательную позицию по данной инициативе, а авторы поправок не учли, что в зимние каникулы семьи проводят время вместе.
Законопроект был внесен в Госдуму депутатами от фракции «Новые люди» в апреле. Поправками предлагается дополнить ст. 112 Трудового кодекса. Согласно тексту законопроекта, длинные выходные в период майских праздников могут быть установлены за счет сокращения новогодних каникул на четыре дня. Таким образом, новогодние каникулы будут закреплены с 1 по 3 января, а майские праздники будут продолжаться с 1 по 9 мая.
В этом году выходные на майские праздники были с 29 апреля по 1 мая и 6–9 мая. В 2024 г. в мае выходные продлятся четыре дня – с воскресенья 28 апреля по среду 1 мая, а затем также четыре дня – с 9 по 12 мая.
Согласно думской электронной базе, правительство РФ ранее также не поддержало законопроект, так как поправки могут увеличить финансовую нагрузку на работодателей, которые оплачивают работу в указанные дни в повышенном размере. Помимо этого длинные выходные в мае могут помешать учебному процессу, так как школьники готовятся к экзаменам.